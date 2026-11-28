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سرنگونی پهپاد شناسایی عربستان در نزدیکی جازان
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از سرنگونی یک فروند پهپاد شناسایی متعلق به عربستان سعودی خبر داد.
به گزارش تابناک، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز شنبه اعلام کرد یک فروند پهپاد شناسایی از نوع «اسکن ایگل» متعلق به عربستان سعودی، هنگام انجام اقدامات خصمانه در مقابل منطقه جازان سرنگون شده است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود این هشتمین پهپاد از همین نوع است که از زمان آغاز تنشها سرنگون شده است.
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