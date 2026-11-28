به گزارش تابناک، یحیی سریعروز شنبه اعلام کرد یک فرونداز نوع «اسکن ایگل» متعلق به، هنگام انجام اقدامات خصمانه در مقابلسرنگون شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود این هشتمین پهپاد از همین نوع است که از زمان آغاز تنش‌ها سرنگون شده است.