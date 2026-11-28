تیم فوتبال فولاد سپاهان اصفهان با سرمربی محرم نویدکیا به لطف برتری ارزشمندی که مقابل تیم فانوس به دست لیگ برتر کسب کرد، در صدر جدول رقابت‌ها ماندنی شد.

به گزارش تابناک،از ساعت ۱۷:۳۰ امروز (شنبه) در چارچوب، درمقابلصف‌آرایی کرد و بابه برتری رسید.

عباس حبیبی در دقیقه ۵ روی پاس گل مهدی لیموچی موفق به گلزنی شد و کسری طاهری که شنیده می‌شد به دلیل مصدومیت نمی‌تواند بازی کند، در دقیقه ۲۰ گل دوم را برای سپاهان زد. نساجی با گلزنی جواد آقایی‌پور در دقیقه ۲۳ اختلاف را به حداقل رساند، اما طاهری در دقیقه ۳۱ گل سوم طلایی‌پوشان را وارد دروازه میهمان کرد. حبیبی که یک گل و یک پاس گل به نام خود ثبت کرده بود، گل چهارم تیمش را به زیباترین شکل ممکن به ثمر رساند.

این پایان آتش‌بازی تیم محرم نویدکیا نبود و احسان حاج‌صفی در دقیقه ۷۸ زننده پنجمین گل سپاهان از روی نقطه پنالتی بود. تقلاهای تیم سعید دقیقی برای فرار از این شکست سنگین تأثیرگذار نبود و بردی مقتدرانه در کارنامه سپاهان به ثبت رسید.

استحکام صدرنشینی با درخشش جوانان سپاهان



جوانان سپاهان در این مسابقه درخشش قابل توجهی داشتند. آریا یوسفی دو پاس گل داد و عباس حبیبی و کسری طاهری هر کدام دو بار موفق به گلزنی شدند.

سپاهان به لطف این برد، امتیازات خود را به عدد ۳۰ رساند و جایگاه خود را در صدر جدول لیگ برتر مستحکم کرد. طلایی‌پوشان که روز جمعه ۱۳ آذر در هفته پانزدهم لیگ برتر میهمان پرسپولیس خواهند بود، حالا سه امتیاز از این تیم فاصله گرفته‌اند و حاشیه امنیت خوبی برای خود ساخته‌اند. نساجی هم در حسرت کسب پیروزی با سعید دقیقی باقی ماند و با ۱۳ امتیاز، رتبه چهاردهم جدول را به خود اختصاص داده است.

پیام حیدری قضاوت این دیدار را بر عهده داشت و هادی محمدی از سپاهان را با کارت زرد جریمه کرد.