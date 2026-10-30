برتری دو بر یک سپاهان در خرم آباد

به گزارش تابناک، در شب موقعیت‌سوزی‌های کسری طاهری، سپاهان توانست با نتیجه دو بر یک مقابل خیبر پیروز شود.

زردپوشان اصفهانی شروعی طوفانی در این دیدار داشتند و در دقیقه ۲ توسط کسری طاهری به گل نخست رسیدند. در ادامه و در وقت‌های تلف‌شده نیمه اول، امید نورافکن از اشتباه دیناروند استفاده کرد و گل دوم سپاهان را به ثمر رساند تا شاگردان محرم نویدکیا با برتری ۲ بر صفر به رختکن بروند.

در نیمه دوم خیبر برای جبران نتیجه تلاش کرد ولی در دقیقه ۸۰ مهرداد قنبری با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد تا نماینده لرستان ادامه بازی را با یک بازیکن کمتر دنبال کند.

با این وجود، خیبر در دقیقه ۸۷ توسط امیرحسین فارسی و در پی اشتباه محمدی یکی از گل‌های خورده را جبران کرد که این گل برای فرار از شکست کافی نبود.

در پایان سپاهان با نتیجه ۲ بر یک از سد خیبر گذشت و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد.