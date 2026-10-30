پیروزی شاگردان نویدکیا

برتری دو بر یک سپاهان در خرم آباد

سپاهان در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال موفق شد در دیداری خارج از خانه با نتیجه ۲ بر یک خیبر خرم‌آباد را شکست دهد و سه امتیاز این مسابقه را به دست آورد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۱۶
| |
370 بازدید
|
۰
برتری دو بر یک سپاهان در خرم آباد

به گزارش تابناک، در شب موقعیت‌سوزی‌های کسری طاهری، سپاهان توانست با نتیجه دو بر یک مقابل خیبر پیروز شود.

زردپوشان اصفهانی شروعی طوفانی در این دیدار داشتند و در دقیقه ۲ توسط کسری طاهری به گل نخست رسیدند. در ادامه و در وقت‌های تلف‌شده نیمه اول، امید نورافکن از اشتباه دیناروند استفاده کرد و گل دوم سپاهان را به ثمر رساند تا شاگردان محرم نویدکیا با برتری ۲ بر صفر به رختکن بروند.

در نیمه دوم خیبر برای جبران نتیجه تلاش کرد ولی در دقیقه ۸۰ مهرداد قنبری با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد تا نماینده لرستان ادامه بازی را با یک بازیکن کمتر دنبال کند.

با این وجود، خیبر در دقیقه ۸۷ توسط امیرحسین فارسی و در پی اشتباه محمدی یکی از گل‌های خورده را جبران کرد که این گل برای فرار از شکست کافی نبود.

در پایان سپاهان با نتیجه ۲ بر یک از سد خیبر گذشت و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد.

ما را دنبال کنید

به اشتراک گذاری این مطلب!
برچسب ها
سپاهانمحرم نویدکیالیگ برترخیبر خرم آباد
مطالب مرتبط
پدیده ۲۰ ساله آمریکایی برنده مدال طلای جهان شد
حسن یزدانی برنده برنز جهان شد
واکنش سنگین وزن کشتی آزاد به کری‌خوانی آمریکایی‌ها
اولین مدال کشتی آزاد: عموزاد سوم جهان شد
پیروزی مقتدرانه امیرحسین زارع مقابل حریف آمریکایی
زمان بازی پرسپولیس و نساجی مازندران

نظر شما

نظرهای حاوی توهین، افترا یا نوشته‌شده با حروف لاتین (فینگلیش) منتشر نمی‌شوند.

برچسب منتخب
ویدیوایرانجنگ ایران و آمریکاآمریکامسعود پزشکیانتنگه هرمزترامپعربستان
نظرسنجیآرشیو
نظرسنجی
آخرین اخبار
پربازدیدترین عناوین