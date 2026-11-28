داده‌های اوایل آذرماه امسال نشان می دهد که دوران نوسانات معمولی به پایان رسیده و عصر انفجار قیمتی در بازار مسکن تهران شروع شده است؛ به طوری که با رشد ۱۰۹ درصدی قیمت‌ها پس از جنگ ۴۰ روز، مشخص می شود که مکانیسم‌های ترمزکننده در وزارت راه و شهرسازی عملاً از کار افتاده‌اند.

به گزارش خبرنگار حوزه مسکن تابناک ، در حالی که مردم هر روز قیمت‌های جدید مسکن را دنبال می‌کنند، آمارهای منتشر شده از آگهی‌های مسکن، حقیقتی تکان‌دهنده را برملا کرد . میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۳۷۷ میلیون تومان رسیده است که جهشی ۱۰۹ درصدی پس از جنگ ۴۰ روزه است و این سوال را به ذهن می آورد که آیا بازار مسکن در شرایط بحرانی، به میدان بازی دلالان و رانت‌خواران تبدیل شده است یا اینکه سیاست های غلط وزارت راه و شهرسازی رویای داشتن خانه برای اکثریت مردم را به یک توهم تبدیل کرده است؟

نگاهی به نمودار روند قیمت‌ها نشان می‌دهد که بازار مسکن تهران از یک حالت نوسانی معمولی به یک صعود عمودی تغییر ماهیت داده است به طوری که رسیدن قیمت میانگین به ۳۷۷ میلیون تومان و رشد بیش از ۱۰۰ درصدی نشان‌دهنده یک شوک شدید قیمتی است که این رشد، فراتر از هرگونه تورم منطقی یا افزایش هزینه‌های ساخت است و مستقیما با ترس از آینده مرتبط است .

طبق نمودار ستونی، تفاوت قیمت بین منطقه ۱ که ۷۱۱ میلیون تومان و منطقه ۱۹ که ۱۵۲ میلیون تومان است ببیشتر شده اما نکته تکان‌دهنده این است که حتی در ارزان‌ترین مناطق شهر، قیمت‌ها به سطحی رسیده‌اند که با درآمد جاری جامعه هیچ همخوانی ندارد.

وزارت راه در خواب غفلت !

این افزایش بی رویه قیمت ها در حالی رخ داده است که در مواجهه با چنین جهش قیمتی، عملکرد خانم فرزانه صادق مالواجرد به عنوان یکی از متصدیان این حوزه، با پرسش‌های جدی روبروست برای مثال در بازه‌های زمانی حساس مانند دوران جنگ ۴۰ روزه و پس از آن است که بازار مسکن به شدت مستعد حباب‌های هیجانی بود عملکرد خانم خانم وزیر در این بازه، بیشتر شبیه به یک ناظر منفعل بوده تا یک مدیر اجرایی چراکه مکانیسم‌های ترمزکننده یا مداخلات نظارتی که می‌توانست مانع از رشد ۱۰۹ درصدی قیمت‌ها شود عملا از کار افتاده است .

همچنین وقتی قیمت‌ها با این سرعت رشد می‌کنند نشان می دهد که استراتژی شفاف برای آرام کردن بازار وجود ندارد و خانم مالواجرد نتوانست با ارائه داده‌های دقیق یا اتخاذ سیاست‌های حمایتی، جلوی رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در آگهی‌ها را بگیرد بنابراین اینگونه می توان نتیجه گرفت که با این دست فرمان وزارت راه و شهرسازی یا ابزار لازم در اختیارشان نبوده، یا اراده‌ای برای مقابله با رانت‌های مسکن وجود نداشته است.

ازسویی دیگر ، اینکه اجازه داده شود که پس از دوران جنگ و به بهانه نوسانات ارزی و سیاسی، قیمت مسکن دو برابر شود بیش از هر عاملی عدم مدیریت در پیش‌بینی بحران را فریاد می زند ؛ درحالی که مدیر موفق، مدیری است که در بدترین شرایط، از آسیب دیدن اقشار ضعیف جلوگیری کند، نه اینکه شاهد باشد قیمت هر متر مربع مسکن به ۳۷۷ میلیون تومان می‌رسد و سپس به آمارها بسنده کند.

توهم ثبات یا واقعیت سقوط؟

داده‌های ۲ آذر ۱۴۰۵ ثابت می‌کند که بازار مسکن تهران دیگر در وضعیت نوسان نیست، بلکه در وضعیت انفجار است و عملکرد خانم فرزانه صادق مالواجرد در برابر این موج صعودی، نه تنها نتوانست قیمت‌ها را مهار کند، بلکه با نوعی سکوت یا اقدامات ناکارآمد، مسیر را برای رشد قیمت‌ها هموار کرد و حالا سوال اصلی این است که آیا برای متوقف کردن این سقوط آزاد قدرت خرید مردم، تغییری در رویکرد مدیریتی و نظارتی صورت خواهد گرفت یا باید منتظر عدد ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومان برای هر متر مربع مسکن باشیم؟