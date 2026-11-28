96بازدید
تازه ترین آمار رسمی از مسمومیتهای الکلی اخیر
رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت تعداد مسمومان و جانباختگان مسمومیتهای الکلی اخیر را تا هفتم آذر به ترتیب ۸۶۵ و ۳۲ نفر اعلام کرد.
به گزارش تابناک، دکتر حسین کرمانپور، رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در صورت هرگونه احتمال مسمومیت الکل، نباید منتظر بروز علائم ماند؛ مراجعه فوری به اورژانس ضروری است. بهترین راه محافظت از جان، پرهیز کامل از مصرف الکل است.
جان انسانها با هیچ تجربهای قابل معامله نیست.»
بنابر اعلام رئیس مرکز اطلاعرسانی وزارت بهداشت، تعداد مسمومیتهای الکلی از ۹ آبان تا ۷ آذر ماه، ۸۶۵ مورد گزارش شده که سهم مردان و زنان به ترتیب ۷۴۶ و ۱۱۹ مورد است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.