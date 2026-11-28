رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت تعداد مسمومان و جانباختگان مسمومیت‌های الکلی اخیر را تا هفتم آذر به ترتیب ۸۶۵ و ۳۲ نفر اعلام کرد.



به گزارش تابناک، دکتر حسین کرمان‌پور، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در صورت هرگونه احتمال ⁧مسمومیت الکل⁩، نباید منتظر بروز علائم ماند؛ مراجعه فوری به اورژانس ضروری است. بهترین راه محافظت از جان، پرهیز کامل از ⁧مصرف الکل⁩ است.

جان انسان‌ها با هیچ تجربه‌ای قابل معامله نیست.»

بنابر اعلام رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، تعداد مسمومیت‌های الکلی از ۹ آبان تا ۷ آذر ماه، ۸۶۵ مورد گزارش شده که سهم مردان و زنان به ترتیب ۷۴۶ و ۱۱۹ مورد است.







