زلنسکی: آماده آتشبس و سپس مذاکرات هستیم
ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین با طرح ادعایی مبنی بر اینکه رئیسجمهور روسیه آماده خاتمه جنگ نیست، گفت که اوکراین آماده آتشبس و سپس مذاکرات است.
به گزارش تابناک، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین شامگاه شنبه در مصاحبهای با شبکه خبری الجزیره ادعا کرد: «پوتین (رئیسجمهور روسیه) آماده پایان دادن به جنگ نیست و مشکل این است که نمیداند چگونه به آن پایان دهد.»
رئیسجمهور اوکراین با بیان اینکه واشنگتن خواهان پایان دادن به جنگ است، افزود: «برای برقراری آتشبس به تضمینهای امنیتی، عضویت در اتحادیه اروپا و بازسازی آنچه روسیه از بین برده است، نیاز داریم. آمریکا خواهان پایان دادن به جنگ است و معتقدم نقش میانجی را ایفا میکند. جایگاه این کشور و نقش آن در جهان، این امکان را به آن میدهد که به پوتین فشار وارد کند، نه اینکه صرفا با او گفتوگو کند.»
زلنسکی گفت: «امیدوارم رئیسجمهور ترامپ به جستوجوی راهی برای پایان دادن به جنگ ادامه دهد، بدون آنکه اوکراین بهتنهایی بهای آن را بپردازد. اروپا با وجود تمام حملات سیاسی و ترکیبی روسیه، همچنان قاطعانه به تصمیم خود برای حمایت از اوکراین پایبند است.»
وی افزود: «ما میتوانیم به کشتیهای جنگی روسیه در آبهای بینالمللی حمله کنیم و اگر اشتباهاتی رخ دهد، دیپلماتهای ما آنها را پیگیری و برطرف خواهند کرد. هر کشتی روسی را که حامل سلاحهایی باشد که در این جنگ استفاده شدهاند، تعقیب خواهیم کرد.»
رئیسجمهور اوکراین همچنین مدعی شد: «آمادهایم در امتداد خطوط تماس فعلی آتشبس برقرار کنیم و سپس وارد مذاکرات شویم. همچنین از بهرسمیت شناختن قانونی حاکمیت روسیه بر سرزمینهای اوکراینی تحت کنترل روسیه خودداری میکنیم.»
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