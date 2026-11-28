نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که با تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست اولیه گادی آیزنکوت موافقت کرده است.



به گزارش تابناک، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که با تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست اولیه گادی آیزنکوت و تصدی سمت نخست‌وزیر جایگزین از سوی خود موافقت کرده است.

نتانیاهو گفت: مسئولیت من ایجاب می‌کند با توجه به بزرگی خطر، همه مسائل دیگر را کنار بگذارم و با تصدی نخست‌وزیری از سوی آیزنکوت در مرحله نخست موافقت کنم.

وی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات جدی برای تشکیل دولت وحدت ملی، بلافاصله آغاز شود و طرف مقابل نیز آمادگی مشابهی برای سازش نشان دهد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین تأکید کرد: ما موظف به مقابله با تهدیدهای وجودی هستیم و راه تحقق این هدف، متحد کردن همه احزابی است که اسرائیل را دولت ملی یهودیان می‌دانند.

منبع: ایسنا

