مدارس شهرستان‌های سنندج، سقز، مریوان، بانه و دهگلان یکشنبه هشتم آذرماه، در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر به‌صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند.

به گزارش تابناک، بر اساس اطلاعیهو مصوبه شورای هماهنگی، این تصمیم با هدف پیشگیری از گسترشو قطع زنجیره انتقال آن اتخاذ شده است.

بر اساس این مصوبه، فعالیت مهدکودک‌ها، مؤسسات زبان، باشگاه‌های ورزشی ویژه کودکان و مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای نیز در این پنج شهرستان در روز یکشنبه تعطیل خواهد بود.

مدارس سایر شهرستان‌های استان طبق روال عادی دایر هستند و فعالیت آموزشی در آن‌ها به‌صورت حضوری انجام می‌شود.

همچنین بانوان کارمند دارای فرزند خردسال تا پایان مقطع ابتدایی، در روزهایی که مدارس تعطیل یا غیرحضوری هستند، امکان استفاده از دورکاری را خواهند داشت.