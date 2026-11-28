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مدارس ۵ شهر کردستان فردا یکشنبه تعطیل شد
مدارس شهرستانهای سنندج، سقز، مریوان، بانه و دهگلان یکشنبه هشتم آذرماه، در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر بهصورت غیرحضوری فعالیت میکنند.
به گزارش تابناک، بر اساس اطلاعیه استانداری کردستان و مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، این تصمیم با هدف پیشگیری از گسترش بیماری آنفلوآنزا و قطع زنجیره انتقال آن اتخاذ شده است.
بر اساس این مصوبه، فعالیت مهدکودکها، مؤسسات زبان، باشگاههای ورزشی ویژه کودکان و مراکز آموزش فنیوحرفهای نیز در این پنج شهرستان در روز یکشنبه تعطیل خواهد بود.
مدارس سایر شهرستانهای استان طبق روال عادی دایر هستند و فعالیت آموزشی در آنها بهصورت حضوری انجام میشود.
همچنین بانوان کارمند دارای فرزند خردسال تا پایان مقطع ابتدایی، در روزهایی که مدارس تعطیل یا غیرحضوری هستند، امکان استفاده از دورکاری را خواهند داشت.
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