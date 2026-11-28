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سوت
خلاصه بازی استقلال ۱ - صنعت نفت ۰
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تیمهای فوتبال استقلال و صنعت نفت آبادان در هفته چهاردهم لیگ برتر ایران به مصاف هم رفتند و در نهایت استقلال یک بر صفر به برتری رسید. خلاصه این بازی را میبینید.
سوت
تیمهای فوتبال استقلال و صنعت نفت آبادان در هفته چهاردهم لیگ برتر ایران به مصاف هم رفتند و در نهایت استقلال یک بر صفر به برتری رسید. خلاصه این بازی را میبینید.
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