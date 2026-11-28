خلاصه بازی آلومینیوم 1 - پرسپولیس 1 تیم‌های فوتبال آلومینیوم و پرسپولیس در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر ایران به مصاف هم رفتند و در ن…

تصاویر داور مست بازی گل گهر و الجزیره پس از آنکه حنا حطاب داور بازی گل گهر و الجزیره تعویض شد و متهم به مستی شد، او در صفحه شخصی خود…

تمسخر انگلیسی صحبت کردن قلعه نویی توسط ژوله تمسخر انگلیسی صحبت کردن امیر قلعه نویی توسط امیر مهدی ژوله را می‌بینید.