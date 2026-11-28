«قاسم العبودی»، مشاور امنیت ملی عراق، در بعدازظهر روز شنبه ۷ آذر در تهران با محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش تابناک، «قاسم العبودی» ،، در بعدازظهر روز شنبه ۷ آذر در تهران با، دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار در جریان سفر هیئت امنیتی بلندپایه عراق به ریاست قاسم العبودی به تهران انجام شد.

پیش از این، سفیر عراق در ایران از سفر این هیئت امنیتی به تهران و برگزاری مذاکراتی درباره پرونده‌های راهبردی و موضوعات امنیتی مورد اهتمام مشترک دو کشور خبر داده بود.

مبارزه با تروریسم و قاچاق، کنترل مرزها و بررسی چشم‌اندازهای همکاری امنیتی میان بغداد و تهران از جمله محورهای اعلام‌شده برای این مذاکرات است.

دبیر شورای امنیت ملی در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق در این دیدار گفت: عراق مستقل و مقتدر و پیشرفته میتواند یکی از پایه‌های ترتیب امنیتی جدید در منطقه باشد. بر اجرایی شدن کامل توافقنامه امنیتی میان دو کشور و برقراری امنیت در مرزها تاکید داریم.

وی تأکید کرد: اراده این کشور اجرای کامل توافق امنیتی است و عراق اجازه نخواهد داد که از آسمان و زمین این کشور علیه ایران و دیگر همسایگان استفاده شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی