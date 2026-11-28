رقابت‌های بادبانی قهرمانی کشور با عنوان «هفته بادبانی کیش ۲۰۲۶» در کلاس‌های آپتیمیست، المپیکی ILCA و ویندسرفینگ در حال برگزاری است و مسئولان منطقه آزاد کیش با تکیه بر ظرفیت‌های اقلیمی خلیج فارس، چشم‌انداز تبدیل این جزیره به مقصد بین‌المللی ورزش بادبانی را دنبال می‌کنند. جزیره کیش تا هشتم آذرماه میزبان مسابقات بادبانی قهرمانی کشور در شش کلاس تخصصی زنان و مردان است؛ رویدادی که با تمرکز بر رده‌های پایه و کلاس‌های المپیکی، با هدف پرورش نسل جدید ورزشکاران دریایی برگزار می‌شود.