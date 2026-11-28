آژانس فضایی اروپا(ESA) توسط ماموریت هرا(Hera) دریافته است که ماموریت دارت(DART) ناسا، دهانه‌ای به اندازه یک استادیوم در سیارک «دیمورفوس» به جا گذاشته است.

به گزارش تابناک؛در ماه مارس ۲۰۲۶ بود که ناسا اعلام کرد که با موفقیت مدار سیارک دیمورفوس(Dimorphos) و سیارک مادر آن موسوم به دیدیموس(Didymos) را به دور خورشید با «آزمایش تغییر مسیر سیارک دوگانه»(DART) خود تغییر داده است و اکنون به لطف تصاویر جدید ثبت شده توسط فضاپیمای هرا(Hera) متعلق به آژانس فضایی اروپا، ما درک بهتری از آنچه که این ماموریت واقعاً بر سر سیارک کوچکتر آورده است، داریم.

به گفته پاتریک میشل(Patrick Michel) ، مدیر تحقیقات مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه(CNRS) و محقق اصلی ماموریت Hera ، برخورد کنترل‌شده سال ۲۰۲۲، یک دهانه برخوردی به اندازه یک استادیوم ورزشی ایجاد کرده است.

به گفته وی، این دهانه در تمام عرض «دیمورفوس» امتداد دارد، اما زمینه‌های تخته‌سنگ‌هایی را که بقیه سیارک را پوشانده‌اند، تغییر نداده است.

آژانس فضایی اروپا دریافت که برخورد DART علاوه بر تغییر فیزیکی سطح «دیمورفوس» ، باعث غلتیدن سیارک در مدار جدیدش شده است.

ماموریت Hera همچنین نشان داد که هر دو سیارک «دیمورفوس» و «دیدیموس» توسط صدها تخته سنگ در حال چرخش احاطه شده‌اند.

سازمان فضایی اروپا می‌گوید تمام این جزئیات جدید توسط دوربین تک‌رنگ قاب‌بندی سیارک Hera ، دوربین چند طیفی «Hyperscout H» و تصویرگر فروسرخ حرارتی توسعه یافته توسط آژانس فضایی ژاپن(JAXA) از فاصله حدود ۲۵ تا ۳۰ کیلومتری از این سیارک‌ها ثبت شده است.

ایان کارنلی(Ian Carnelli) ، مدیر ماموریت Hera گفت: ماموریت DART ناسا نشان داد که می‌توانیم مدار یک سیارک را تغییر دهیم. این ماموریت اکنون آشکار می‌کند که چه اتفاقی برای خود سیارک افتاده است.

وی افزود: بشریت با ترکیب این دو ماموریت، گامی تعیین‌کننده در جهت تبدیل انحراف سیارک به ابزاری قابل اعتماد برای محافظت از سیاره ما برمی‌دارد.

ناسا و سایر آژانس‌های فضایی در حال بررسی تغییر مدار سیارک‌ها به عنوان یکی از راه‌های محافظت از زمین در برابر برخوردهای بالقوه خطرناک آینده هستند.

آژانس فضایی اروپا(ESA) قصد دارد در ماه دسامبر، Hera را به «دیمورفوس» و «دیدیموس» نزدیک‌تر کند تا تصاویر با وضوح بالاتری از محل برخورد ثبت کند.

همچنین این ماموریت در ماه ژانویه ۲۰۲۷ تاسواره‌هایی(CubeSat) به اندازه جعبه کفش را برای جمع‌آوری انواع دیگر داده‌ها مستقر خواهد کرد.

تاسواره «یوونتاس»(Juventas) که توسط یک تیم پژوهشی به رهبری لوکزامبورگ ساخته شده است، با استفاده از رادار به کاوش درون سیارک خواهد پرداخت و در نهایت بر سطح آن فرود خواهد آمد. تیم دیگری به رهبری ایتالیا نیز از تاسواره «میلانی»(Milani) برای بررسی غبار سیارک و سایر مواد پیرامون آن استفاده خواهد کرد.

منبع:ایسنا