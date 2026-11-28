«قاسم العبودی»، مشاور امنیت ملی عراق، در بعدازظهر روز شنبه ۷ آذر در تهران با محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش تابناک، «قاسم العبودی» ،، در بعدازظهر روز شنبه ۷ آذر در تهران با، دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار در جریان سفر هیئت امنیتی بلندپایه عراق به ریاست قاسم العبودی به تهران انجام شد.

پیش از این، سفیر عراق در ایران از سفر این هیئت امنیتی به تهران و برگزاری مذاکراتی درباره پرونده‌های راهبردی و موضوعات امنیتی مورد اهتمام مشترک دو کشور خبر داده بود.

مبارزه با تروریسم و قاچاق، کنترل مرزها و بررسی چشم‌اندازهای همکاری امنیتی میان بغداد و تهران از جمله محورهای اعلام‌شده برای این مذاکرات است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی