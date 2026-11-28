به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، مهدی فتاحیان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوآنزا در برخی مدارس شهرستان پاوه اظهار کرد: این تصمیم با هدف پیشگیری از گسترش بیماری، حفظ سلامت دانش‌آموزان و فراهم کردن شرایط مناسب برای کنترل و مدیریت آن اتخاذ شده است.

فتاحیان افزود: بر این اساس، فعالیت آموزشی تمامی مدارس شهرستان پاوه در همه مقاطع تحصیلی، روز یکشنبه در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر به‌صورت غیرحضوری و از طریق سامانه آموزشی «شاد» خواهد بود.