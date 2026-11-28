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مدارس پاوه فردا، یکشنبه تعطیل است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، از غیرحضوری شدن فعالیت تمامی مدارس شهرستان پاوه در روز یکشنبه هشتم آذر، خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، مهدی فتاحیان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوآنزا در برخی مدارس شهرستان پاوه اظهار کرد: این تصمیم با هدف پیشگیری از گسترش بیماری، حفظ سلامت دانشآموزان و فراهم کردن شرایط مناسب برای کنترل و مدیریت آن اتخاذ شده است.
فتاحیان افزود: بر این اساس، فعالیت آموزشی تمامی مدارس شهرستان پاوه در همه مقاطع تحصیلی، روز یکشنبه در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر بهصورت غیرحضوری و از طریق سامانه آموزشی «شاد» خواهد بود.
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