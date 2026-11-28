علی شریعتی مردی است که در فضایی قد می‌کشد که مسئله «استبداد» ، «استعمار» و «محرومیت» برای انسان متفکر ایرانی، هنوز مسئله‌ای بزرگ و حیاتی است. او به نسل اول کنشگران و پرسشگران تعلق دارد

بازگشتِ همیشگیِ یک نام

به گزارش تابناک، دکتر احسان اقبال سعید در مطلبی با عنوان «چرا به جای نقد زمانه، یقه درگذشتگان را می‌گیرند؟» نوشت: در سال‌های اخیر، موج تازه‌ای از حملات تند به چهره‌های تاریخی و فکری معاصر، به‌ویژه دکتر علی شریعتی، شکل گرفته است. در این گفتار، ضمن بازخوانی زمینه تاریخی و دغدغه‌های نسل نخست کنشگران ضد استعمار، ریشه‌های روانی و رسانه‌ایِ هجمه‌های امروزی به شریعتی بررسی و به اتهام «شیادی» علیه او پاسخ داده شده است.

این روزها و در سال‌های نزدیک‌تر، بسیار می‌شنویم که گور مردگان را می‌شکافند و اندیشه و کردارشان را بر اساس معیارهای امروز، برای سرزنش یا ستایش ـ و البته بیشتر برای نکوهش، کم‌انگاری و مقصر نشان دادن در شرایط کنونی ـ به محاکمه می‌کشند. یکی از این موارد، روز و روزگار دکتر علی شریعتی مزینانی است؛ مردی که در سال ۱۳۵۶، یک سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی، در انگلستان چشم از جهان فروبست، اما در تمام این سال‌ها انگار نمرده است. او هر بار به طریقی، به دلیلی و به عنوانی بازمی‌گردد و نشان می‌دهد که قرار نیست همه رفتگان، با ترک جهان، تنها به عددی بر سنگ‌نوشته‌ای یا عکسی در قاب خاطره تبدیل شوند.

شریعتی در بستر زمانه خویش

علی شریعتی مردی است که در فضایی قد می‌کشد که مسئله «استبداد»، «استعمار» و «محرومیت» برای انسان متفکر ایرانی، هنوز مسئله‌ای بزرگ و حیاتی است. او به نسل اول کنشگران و پرسشگران تعلق دارد؛ نسلی که مانند متفکران و دغدغه‌مندان سرزمین‌های عربی و بازماندگان عثمانی، با این پرسش اساسی روبه‌رو بودند که ریشه این محرومیت و رنج مردم چیست و چگونه حاکمیت‌های وابسته و نامستقلی که در داخل «گرگ درنده» و در برابر بیگانه «موشِ تسلیم» هستند، این سرزمین‌ها را به تباهی کشانده‌اند.

این دغدغه اساسی را پیش‌تر در تفکر اندیشمندی چون سید جمال‌الدین اسدآبادی نیز می‌یابیم. در آن روزگار، روایت انسان پرسشگر این نبود که «برو و خود را باش» یا در انزوای صوفیانه و فردگرایی پست‌مدرنِ امروز، تنها به فکر سقف خانه و کام و لذت خویش باشد. مسئله او یافتن پاسخی برای رهایی جمعی بود. در چنین جهانی، شریعتی با استعدادهای خارق‌العاده و کلامی آتشین و استعاره‌پرداز به میدان آمد تا برای انسانی که می‌خواست به خویشتن بازگردد و تشیع را متناسب با شرایط زمانه بازخوانی کند، زبان و بیانی نو بیافریند.

چرا امروز دوباره به شریعتی حمله می‌کنند؟

اما پرسش اینجاست که چرا در این سال‌ها دوباره نام علی شریعتی با چنین حملاتی بازگشته است؟ به نظر می‌رسد نخستین دلیل، «حسادت» و تلاش برای «دیده شدن» است. بسیاری از چهره‌های دانشگاهی، دکترا گرفتند، عضو هیئت علمی شدند، آمدند، گفتند، رفتند و فراموش شدند؛ اما از میان تمام آن جمع، این علی شریعتی بود که مخاطب عمومی یافت و تا امروز، پنجاه سال پس از درگذشتش، همچنان خوانده، روایت و نقد می‌شود.

در روزگاری که برخی اساتید نام‌بردار دانشگاه برای رقابت با «بلاگرهای سیاسی» در شبکه‌های اجتماعی و جلب توجه و منافع اقتصادی، به دنبال راهی برای خودنمایی هستند، آسان‌ترین مسیر، حمله به چهره‌های تثبیت‌شده و شوریدن بر علیه باورهای ریشه‌دار است. ستیز با مشاهیر ـ که نمونه‌های آن را در تاریخ معاصر از کتاب‌سوزان‌های احمد کسروی تا نقدهای تند بر حافظ، خیام و فردوسی دیده‌ایم ـ همواره راهکاری دم‌دستی برای فرار از پاسخگویی در برابر مسائل پیچیده امروز بوده است. چسبیدن به یقه درگذشتگانی که دستشان از دنیا کوتاه است و مدافعی ندارند، نه هزینه‌ای دارد و نه خطری.

پاسخ به اتهام «شیادی»

در میان نسبت‌های عجیبی که به شریعتی داده شده، پرتکرارترین آن‌ها، اتهام «شیادی» است که از سوی افرادی چون آقای غنی‌نژاد مطرح شد. بیایید واژه‌ها را دقیق بررسی کنیم: شیاد کیست؟ آیا علی شریعتی از قِبَل اندیشه‌هایش مالی اندوخت؟ آیا با شیادی در دستگاه حکومت وقت، مقام، ثروت یا سلطنتی برای خود دست‌وپا کرد؟ جز محرومیت، چند سال تدریس و چند سخنرانی در حسینیه ارشاد که آن هم ممنوع شد، چه بهره‌ای از ساختار قدرت برد؟

آیا او همچون برخی رهبران فرقه‌های معنویت‌فروش، به دنبال جمع کردن مریدان برای منافع شخصی بود؟ او که حتی در داستان‌نویسی‌اش قصه «حسن و محبوبه» را درباره دو جوان مبارز و عاشق‌پیشگی متعالی روایت کرد که به الگویی اخلاقی در جامعه تبدیل شد. واقعیت این است که این شیادی در کدام ساحت رخ داده و کدام سکه قلب را به جای زر به مردم فروخته است؟

نقد بی‌هزینه در برابر فرهنگ جوانمردی

دومین ریشه این حملات، به «نبودِ جسارت و شجاعت» بازمی‌گردد. انسانی که در نهاد خود ترسوست، می‌خواهد در امنیت بنشیند و ادای شیر درآورد، بی‌آنکه به دریا بزند و هزینه‌ای بپردازد.

اگر کسی نسبت به شرایط امروز اعتراضی دارد، شرط اول قهرمان شدن این است که آشکارا به میدان بیاید و هزینه گفتارش را بدهد؛ نه آنکه به گورستان برود و به تن سنگیِ مرده‌ای که حتی کسی را ندارد شب پنجشنبه بر تربتش خرمایی بگذارد، سنگ بزند. بسیاری از همین منتقدانِ امروز، اگر شریعتی با آن کلام آتشین و قلم بی‌پروا زنده بود، شاید برای گرفتن یک عکس یادگاری یا دو خط مقدمه بر کتابشان، زیر باران و آفتاب در صف می‌ایستادند.

در فرهنگ ما، همواره سنت «عیاری، جوانمردی و پوریای ولی بودن» زنده بوده است. به محاکمه کشیدن متفکری به خاطر حوادثی که پنج دهه پس از مرگش رخ داده، همچون محاکمه کردن «بارانِ هزار سال پیش» به خاطر خالی بودن سدهای امروز است. آیا در عصر بمباران رسانه‌ای بیگانه و مشکلات اقتصادی کنونی، کاری «راحت‌الحلقوم‌تر» از حمله به امثال شریعتی پیدا نمی‌شود؟ بهتر است ژرف‌تر ببینیم، جوانمردانه فکر کنیم و میان «شیاد»، «فرصت‌طلب» و «اندیشمند» تفاوت قائل شویم.



