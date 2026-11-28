توده چندکیستی تخمدان به قطر حدود ۶۰ سانتی‌متر و وزن ۱۵ کیلوگرم، طی یک عمل جراحی یک‌ساعته در بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) قم از بدن بیمار ۵۳ ساله خارج شد.



به گزارش تابناک، یک توده بزرگ چندکیستی با منشأ تخمدان چپ، به قطر تقریبی ۶۰ سانتی‌متر و وزن حدود ۱۵ کیلوگرم، در جریان یک عمل جراحی موفق در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) قم از بدن بیمار خارج شد.

این بیمار ۵۳ ساله با شکایت از درد شکمی و وجود توده در ناحیه شکم به پزشک مراجعه کرده بود که پس از انجام بررسی‌های تشخیصی از جمله سی‌تی‌اسکن شکم و لگن و معاینات تخصصی، برای دریافت خدمات درمانی در بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) بستری شد.

پس از انجام مشاوره‌های پزشکی، بررسی وضعیت بیمار و فراهم شدن مقدمات درمان، وی به اتاق عمل منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

این جراحی توسط محمود حیدری فلوشیپ فوق‌تخصصی لاپاراسکوپی پیشرفته، انجام شد و محمد نورائی، رزیدنت سال سوم جراحی، نیز به‌عنوان دستیار جراح در این عمل حضور داشت.

در جریان این جراحی که حدود یک ساعت به طول انجامید، توده چندکیستی با منشأ تخمدان چپ به‌طور کامل از بدن بیمار خارج شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

