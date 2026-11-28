قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به‌طور قابل‌توجهی در حال افزایش ذخایر تجهیزات پیشرفته نظامی خود هستند.

قطر، عربستان و امارات به شدت در حال افزایش ذخایر تجهیزات پیشرفته نظامی هستند

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، موسسه کشورهای عربی خلیج فارس مستقر در واشنگتن در مقاله ای به بررسی تقویت صنایع نظامی اعراب خلیج فارس متعاقب جنگ ایران پرداخته که در ادامه آمده است.

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سعود بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون نخست‌وزیر قطر و وزیر مشاور در امور دفاعی، در تاریخ ۱۹ اکتبر و در جریان نشست «مجمع امنیت جهانی» در دوحه اعلام کرد که قطر در حال توسعه یک قطب تولیدات دفاعی با مشارکت یک کشور دیگر در منطقه ــ که نام آن اعلام نشده است ــ و همچنین فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده است.

اگرچه او جزئیات مشخصی ارائه نکرد، اما اشاره کرد که قطر در حال «ایجاد توانمندی» برای مقابله با تهدیدهای ناشی از موشک‌های بالستیک، پهپادها و حملات سایبری است.

این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده گسترش احتمالی ظرفیت تولید تسلیحات و تجهیزات دفاعی در منطقه باشد؛ اقدامی که ضمن کاهش فشار بر خطوط تولید در اروپا و ایالات متحده، زمان بین تولید و تحویل تجهیزات را نیز کوتاه‌تر می‌کند.

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البته چنین تغییری در الگوی تولید منطقه‌ای، مستلزم تحولات قابل‌توجهی در سیاست‌گذاری و مناسبات تجاری کشورهای غربی خواهد بود؛ تحولاتی که می‌تواند اختیارات و نقش کشورهای مشارکت‌کننده در خلیج فارس را افزایش دهد و حاکمیت و استقلال آن‌ها را در حوزه فعالیت‌های دفاعی تقویت کند.

این اعلامیه، گام دیگری در مسیر گسترش راهبرد صنعتی دفاعی مشارکتی قطر بود؛ راهبردی که پس از امضای توافق‌نامه بدر میان قطر، ترکیه، اندونزی و پاکستان در ۲۱ اکتبر دنبال شد.

“قطر در تلاش است جایگاه خود را به‌عنوان یک بازیگر بین‌المللی توانمندساز در صنعت دفاعی تثبیت کند”

در کنار یکدیگر، این دو توافق نشان می‌دهند که قطر در تلاش است جایگاه خود را به‌عنوان یک بازیگر بین‌المللی توانمندساز در صنعت دفاعی تثبیت کند. در همین حال، مشارکت با کشورهای غربی بیانگر علاقه قابل‌توجه این کشورها به حمایت از متحدان منطقه‌ای خود و در عین حال انتقال بخشی از تولیدات دفاعی به خارج از کارخانه‌های داخلی است؛ کارخانه‌هایی که ممکن است نیازهای داخلی را در اولویت قرار دهند.

با این حال، حضور کشور ناشناس حوزه خلیج فارس در این طرح ممکن است نشان‌دهنده ادامه مذاکرات میان کشورهای مشارکت‌کننده باشد؛ مذاکراتی که احتمال دارد اجرای پروژه را به تأخیر بیندازد.

توسعه مقیاس تولید؛ مزیتی برای منطقه و شرکای آن

رویکرد مبتنی بر ایجاد قطب‌های تولیدی در نهایت می‌تواند به تحقق اهداف کشورهای منطقه در زمینه توسعه صنایع دفاعی کمک کند.

تولید سامانه‌های مصرفی و قابل جایگزینی، مانند موشک‌های رهگیر پدافند هوایی یا مهمات، زمان میان ثبت سفارش و تحویل را کاهش می‌دهد و امکان افزایش متناسب ذخایر تسلیحاتی را فراهم می‌سازد.

“ترویج استفاده از پلتفرم‌ها و سامانه‌های نظامی مشترک میان کشورهای شریک، ضمن تقویت قابلیت همکاری عملیاتی (Interoperability) ، موجب ایجاد صرفه‌های اقتصادی ناشی از تولید انبوه و گسترش فرصت‌های صادرات تجهیزات دفاعی در منطقه خواهد شد”

به همین ترتیب، ترویج استفاده از پلتفرم‌ها و سامانه‌های نظامی مشترک میان کشورهای شریک، ضمن تقویت قابلیت همکاری عملیاتی (Interoperability) ، موجب ایجاد صرفه‌های اقتصادی ناشی از تولید انبوه و گسترش فرصت‌های صادرات تجهیزات دفاعی در منطقه خواهد شد. این همکاری می‌تواند هم کشورهای منطقه و هم شرکای بین‌المللی آن‌ها را در بر بگیرد.

همکاری میان کشورهای حوزه خلیج فارس مستلزم اتخاذ رویکردی مشترک در زمینه تأمین و خرید تجهیزات دفاعی است؛ رویکردی که هم شامل پیش‌بینی و اعلام تقاضا برای برنامه‌ریزی خطوط تولید باشد و هم توافق‌هایی درباره زنجیره تأمین را در بر گیرد که حتی در دوره‌های افزایش رقابت سیاسی و بروز بحران نیز به فعالیت خود ادامه دهند.

الگوی بحران‌های دیپلماتیک و حل‌وفصل آن‌ها طی دهه گذشته، تأثیر گسترده‌ای بر آمادگی دفاعی کشورهای منطقه داشته است. اختلافات سیاسی میان عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر، در مقاطعی موجب اختلال در تجارت و توقف عملیات امنیتی چندجانبه در منطقه شده است.

همکاری دفاعی که به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند یکی از راه‌های مهار رقابت‌های درون‌منطقه‌ای و بحران‌های دوره‌ای باشد؛ به‌ویژه زمانی که تهدیدهای امنیتی مشترک شناسایی و برای مقابله با آن‌ها اقدام شود.

با این حال، توسعه یک قطب تولیدی با چالش‌هایی همراه خواهد بود؛ زیرا ظرفیت صنعتی موجود برای توسعه بومی یا تولید تحت لیسانس سامانه‌های پدافند هوایی محدود است.

تردیدها و ملاحظات مربوط به تولید یا مونتاژ خارجی سامانه‌های ضدهوایی آمریکایی، مانند موشک پاتریوت، حتی در میان متحدان اروپایی نیز نگرانی‌هایی ایجاد کرده است.

رفع این محدودیت‌ها نیز تنها طی یک سال گذشته آغاز شده است؛ این در حالی است که ارتش‌های اروپایی از دهه ۱۹۸۰ از سامانه پاتریوت استفاده می‌کنند.

حوزه‌هایی که امکان همکاری در آن‌ها وجود دارد، مانند تولید مهمات، می‌توانند به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی داخلی، به یک «دستاورد سریع» (Quick Win) برای منطقه تبدیل شوند.

تولید در مقیاس‌پذیر که از روند تسلیح مجدد پس از درگیری کنونی با ایران پشتیبانی کند، علاوه بر تأمین نیازهای امنیتی منطقه، به خودکفایی نیز کمک خواهد کرد. این روند می‌تواند در کنار توسعه بیشتر ظرفیت‌های صنعتی، بر اساس نیازهای آتی خرید و تأمین تجهیزات دفاعی ادامه یابد.

گسترش فرصت‌های تولیدی همچنین می‌تواند از اهداف منطقه‌ای در زمینه صادرات فناوری‌های دفاعی حمایت کند.

گروه اِج (EDGE Group) امارات، موفقیت خود را در زمینه یکپارچه‌سازی موشک اسکای‌نایت با سامانه پدافند هوایی اسکاینکس شرکت راین‌متال برجسته کرده است. این گروه همچنین در زمینه صادرات سایر پلتفرم‌ها و تجهیزات، از سلاح‌های سبک گرفته تا شناورهای دریایی، دستاوردهایی داشته است.

مشارکت با فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده همچنین این ظرفیت را دارد که به ایجاد ذخایر از پیش مستقرشده تجهیزات و تسلیحات نظامی برای استفاده در عملیات‌های آینده کمک کند.

“تعطیلی مرکز ذخیره‌سازی تجهیزات از پیش مستقرشده ارتش آمریکا در قطر در سال ۲۰۲۱ و مرکز مشابه تفنگداران دریایی آمریکا در کویت در سال ۲۰۲۲ موجب انتقال مراکز لجستیکی به مناطق دورتر از خلیج فارس شد”

تعطیلی مرکز ذخیره‌سازی تجهیزات از پیش مستقرشده ارتش آمریکا در قطر در سال ۲۰۲۱ و مرکز مشابه تفنگداران دریایی آمریکا در کویت در سال ۲۰۲۲ موجب انتقال مراکز لجستیکی به مناطق دورتر از خلیج فارس شد.

با این حال، الزامات عملیاتی ایجاب می‌کند که تجهیزات در نزدیکی‌ترِ منطقه عملیاتی خلیج فارس مستقر باشند؛ موضوعی که بار لجستیکی را کاهش می‌دهد و ضرورت نگهداری تسلیحات و تجهیزات در داخل منطقه را برجسته می‌کند.

به همین ترتیب، ذخایر از پیش مستقرشده موجب تسریع عملیات نظامی می‌شوند؛ زیرا در این شرایط، نیروها می‌توانند از تجهیزاتی استفاده کنند که از قبل در منطقه موجود هستند و نیازی به انتقال گسترده تجهیزات از مناطق دوردست نخواهند داشت.

استقرار ظرفیت‌های تولیدی در نزدیکی پایگاه‌های نظامی مستقر در منطقه می‌تواند هزینه‌های نیروهای متحد را کاهش دهد و به افزایش صادرات تجهیزات دفاعی تولیدکنندگان منطقه‌ای نیز کمک کند.

تقویت روابط با غرب

یکپارچه‌سازی تجهیزات تولیدشده در منطقه، به تقویت و تثبیت بیشتر مشارکت‌های فناورانه و استانداردهای غربی منجر خواهد شد.

ایجاد یک سامانه یکپارچه پدافند هوایی و موشکی با استفاده از فناوری‌های غربی، مستلزم وجود پیوندهای امن تبادل داده و سامانه‌های ارتباطی است که بر اساس پروتکل‌های امنیتی مشخص اداره می‌شوند.

“به دلایل امنیتی و عملیاتی، تجهیزات چینی و روسی در چنین ساختاری پشتیبانی نخواهند شد. همچنین ممکن است تجهیزات برخی از شرکای غربی که عضو ناتو نیستند نیز امکان یکپارچه‌سازی با این سامانه را نداشته باشند”

به دلایل امنیتی و عملیاتی، تجهیزات چینی و روسی در چنین ساختاری پشتیبانی نخواهند شد. همچنین ممکن است تجهیزات برخی از شرکای غربی که عضو ناتو نیستند نیز امکان یکپارچه‌سازی با این سامانه را نداشته باشند.

در نتیجه، یکپارچه‌سازی کامل فناوری‌های جدید می‌تواند فرایندی طولانی باشد و به حمایت و پشتیبانی یک کشور شریک یا بهره‌برداری موازی از سامانه‌های مختلف نیاز داشته باشد.

برای تسریع روند یکپارچه‌سازی و تولید بومی، ساده‌ترین و سریع‌ترین مسیر برای عملیاتی‌سازی، استفاده از سامانه‌ها و فناوری‌هایی است که هم‌اکنون در کشورهای غربی مورد استفاده قرار دارند یا تأییدیه آن‌ها را دریافت کرده‌اند.

با این حال، فرایندهای خرید و تأمین تجهیزات در کشورهای غربی که با هدف حفظ چابکی و انعطاف‌پذیری فناورانه طراحی شده‌اند، همچنان از نیازهای عملیاتی عقب هستند.

اگرچه جنگ اوکراین موجب نوآوری در حوزه سامانه‌های بدون سرنشین و روش‌های مقابله با آن‌ها شده است، اما قابلیت‌های دفاعی کلیدی همچنان به سامانه‌های پیشرفته و پیچیده‌ای مانند سامانه موشکی پاتریوت متکی هستند؛ سامانه‌هایی که هزینه بسیار بالایی دارند و نمی‌توانند به‌طور مؤثر از حملات گسترده و انبوه جلوگیری کنند.

یکپارچه‌سازی فناوری‌ها و سامانه‌های دفاعی غربی که در کشورهای حوزه خلیج فارس تولید می‌شوند، ممکن است گزینه‌های پیش روی کشورهایی را محدود کند که به‌طور فزاینده‌ای در تلاش‌اند سامانه‌های پدافند هوایی خود را متنوع‌سازی کنند.

تنوع‌بخشی به منابع تأمین تسلیحات، همانند اقدام امارات در خرید سامانه پدافندی کره جنوبی می‌تواند به ورود سامانه‌های بیشتری به ساختار دفاعی کشورها منجر شود؛ سامانه‌هایی که لزوماً با شبکه‌های فرماندهی و کنترل غربی، مسئول هماهنگی عملیات پدافند هوایی، سازگاری ندارند.

تضعیف سیاست بومی‌سازی در کشورهای غربی؟

اگرچه سرمایه‌گذاری در تأسیسات تولیدی منطقه‌ای به تضمین تولید در مقیاس بالا و کوتاه‌تر شدن مسیرهای لجستیکی کمک می‌کند، اما احتمالاً با مخالفت‌هایی از سوی افکار عمومی و گروه‌های داخلی کشورهای شریک بین‌المللی مواجه خواهد شد.

سیاست‌هایی که با هدف حمایت از صنایع داخلی تدوین شده‌اند، مانند مقررات «خرید آمریکایی، ساخت آمریکایی» (Buy American, Build American) در ایالات متحده، به حفظ اشتغال داخلی در صنعت دفاعی و نگهداری فناوری‌های کلیدی در داخل مرزهای ملی کمک کرده‌اند.

استفاده از سیاست‌های آفست و مشارکت صنعتی در کشورهای حوزه خلیج فارس نوعی تناقض ایجاد کرده است: از شرکت‌های خارجی خواسته می‌شود برای برنده شدن در قراردادها، بخشی از سهم تولید یا قابلیت‌های فناورانه خود را واگذار کنند؛ این در حالی است که سیاستمداران داخلی در کشورهای غربی بر افزایش تولید در داخل کشور خود تأکید دارند.

افزایش مقیاس تولیدات دفاعی همچنین این مزیت را دارد که برای رأی‌دهندگان در فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده جذاب باشد؛ زیرا نشان می‌دهد دولت‌های این کشورها سیاست خارجی، دفاع، امنیت ملی و رشد اشتغال را جدی می‌گیرند.

با این حال، ممکن است مزیت پنهان دیگری نیز برای شرکت‌های غربی فعال در بازار منطقه وجود داشته باشد.

“طر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به‌طور قابل‌توجهی در حال افزایش ذخایر تجهیزات پیشرفته نظامی خود هستند، تعهدات مربوط به آفست و مشارکت صنعتی نیز فشار سنگینی بر خریداران و شرکت‌های تأمین‌کننده وارد کرده است”

با توجه به اینکه قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به‌طور قابل‌توجهی در حال افزایش ذخایر تجهیزات پیشرفته نظامی خود هستند، تعهدات مربوط به آفست و مشارکت صنعتی نیز فشار سنگینی بر خریداران و شرکت‌های تأمین‌کننده وارد کرده است.

بومی‌سازی تولید تجهیزات دفاعی، به‌ویژه سامانه‌های مصرفی یا سامانه‌هایی که در جریان عملیات ممکن است از بین بروند و باید در مقیاس گسترده به‌کار گرفته شوند، می‌تواند راهکاری برای ایفای تعهدات سنگین صنعتی باشد؛ تعهداتی که ممکن است به‌تدریج دشوار و پرهزینه شوند یا حتی خطر عدم اجرای آن‌ها وجود داشته باشد.

تغییر در معادلات امنیتی

در نهایت، تقویت قابلیت‌های صنعتی دفاعی در منطقه با مشارکت کشورهای غربی می‌تواند به تغییر معادلات امنیتی میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و غرب منجر شود.

از آنجا که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در جریان جنگ ایران به خط مقدم درگیری کشیده شده‌اند، اولویت‌بخشی به قابلیت‌های دفاعی و گسترش آن‌ها به این کشورها امکان می‌دهد خودشان درباره محل و چگونگی استقرار سامانه‌های دفاعی تصمیم بگیرند.

به این ترتیب، کشورهای منطقه می‌توانند از مکان‌هایی که از نظر خودشان حیاتی محسوب می‌شوند، محافظت کنند؛ مکان‌هایی که ممکن است اهمیت اقتصادی، نظامی یا سیاسی داشته باشند.