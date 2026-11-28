نبض خبر

تعداد بازدید: ۶۹

تعداد بازدید: ۶۹

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نیلوفر نیکخواه فرزند غلامرضا نیکخواه گفت: «پدرم مرد خدا بود و همیشه می‌گفت یاعلی، باباجان علی یارت» حرف‌های دختر این بازیگر فقید را می‌بینید و می‌شنوید.