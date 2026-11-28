سیستم‌های جدید هوش مصنوعی با سرعتی شتابان در حال تکامل هستند و پتانسیل آن را دارند که در تمام حوزه‌ها، هزاران برابر هوشمندتر و توانمندتر از انسان شوند.

به گزارش تابناک؛مدیر بخش هوش مصنوعی در شرکت «متا» (Meta) نسبت به ظهور قریب‌الوقوع نوعی هوش مصنوعی هشدار داده است که در تمامی زمینه‌ها از انسان پیشی می‌گیرد؛ وی خاطرنشان کرد که یافتن راهکار‌هایی برای حفظ کنترل بر چنین سیستمی ممکن است بسیار دشوار باشد.

الکساندر وانگ اظهار داشت که سیستم‌های جدید هوش مصنوعی با سرعتی شتابان در حال تکامل هستند و پتانسیل آن را دارند که در تمام حوزه‌ها، هزاران برابر هوشمندتر و توانمندتر از انسان شوند. این مسئله پرسش‌های جدی‌ای را درباره توانایی بشر برای حفظ کنترل بر این فناوری، در صورتی که به چنین سطحی برسد، مطرح می‌کند. او خواستار توجه زودهنگام به این روند توسعه شد تا اطمینان حاصل شود که پیشرفت‌ها در مسیری ایمن باقی می‌مانند.

اظهارات وانگ در پی اعلامیه‌ای از سوی یکی از کارکنان شرکت «آنتروپیک» (Anthropic) مطرح شد؛ فردی که فاش کرد آنها از نسخه‌ای منتشرنشده از مدل هوش مصنوعی «کلود» (Claude) برای بررسی «فرضیه ریمان» — یکی از دشوارترین مسائل حل‌نشده در ریاضیات — استفاده کرده‌اند.

وانگ این رویداد را نشانه‌ای از نزدیک شدن به ظهور «فوق‌هوش» (Superintelligence) می‌داند و می‌افزاید که اقدامات بشر در سال‌های پیش رو، تأثیری عمیق بر آینده جهان خواهد داشت.

وانگ در پلتفرم «ایکس» (X) نوشت که بسیاری از حوزه‌ها ممکن است چنان شتابی بگیرند که فراتر از ظرفیت درک یا همگام‌سازی انسان باشد؛ او خواستار تأملی جدی درباره آینده‌ای شد که خواهان آن هستیم و اینکه چگونه می‌توان به آن دست یافت.

وانگ تأکید کرد که پیشرفت در زمینه‌هایی مانند ایمنی، هم‌راستایی (Alignment) و امنیت باید با تفکری عمیق‌تر درباره نحوه توسعه این سیستم‌ها همراه باشد.

او هشدار داد که بشریت نباید به سادگی جامعه را «به دست» هوش مصنوعی بسپارد. وی گفت: «ما نباید بپذیریم که جامعه را به هوش مصنوعی واگذار کنیم. ما باید برای ساخت فناوری‌ای تلاش کنیم که آینده‌ای مثبت را برای بشریت تضمین کند؛ آینده‌ای که در آن همه افراد از توانمندی‌های بیشتر و فرصت‌هایی برای شکوفایی برخوردار باشند. من قویاً معتقدم که این امر امکان‌پذیر است، اما احتمالاً نیازمند آن است که کل این صنعت گام‌هایی بردارد که با مسیر فعلی و پیش‌فرض‌های موجود، تفاوت بنیادین داشته باشد.»

با این حال، وانگ جزئیات دقیقی درباره ماهیت این گام‌ها ارائه نکرد. این در حالی است که درخواست‌ها برای کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی رو به افزایش است؛ هدف از این درخواست‌ها، دادن زمان بیشتر به شرکت‌ها و دولت‌هاست تا دریابند چگونه می‌توان این فناوری را در جامعه ادغام کرد و چه نوع نظارت‌ها و کنترل‌هایی باید بر توسعه و استفاده از آن اعمال شود.

اظهارات او انتقاد برخی از ناظران را برانگیخت که استدلال می‌کردند او نقش خود را در توسعه هوش مصنوعی - با توجه به جایگاه رهبری‌اش در متا - کم‌اهمیت جلوه می‌دهد، در حالی که همزمان خواستار تغییر در جهت همان صنعتی است که به رهبری آن کمک می‌کند.

وانگ در پست بعدی تأکید کرد که این مسیر فعلی را «اجتناب‌ناپذیر» نمی‌داند و خاطرنشان کرد که «رهبری و تصمیمات رهبری از همیشه مهم‌تر هستند.» او همچنین با اشاره به تصمیم به تعویق انداختن راه‌اندازی عامل هوش مصنوعی شخصی متا، «موز» ، از کاری که در کنار مارک زاکربرگ برای اولویت‌بندی ایمنی انجام داده است، ابراز افتخار کرد.

وی افزود: «ما هر روز سرمایه‌گذاری بیشتری در ایمنی انجام می‌دهیم و اقدامات سختگیرانه‌ای را برای اطمینان از ایمن و مثبت بودن هر قدمی که برمی‌داریم، اجرا کرده‌ایم.»

منبع: The Independent