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نامه تاریخی آمادگی شهید موسوی برای عملیات استشهادی علیه آمریکا + عکس
سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی رئیس شهید ستادکل نیروهای مسلح، در سال ۱۳۶۷ (به عنوان افسر توپخانه) و در جریان نفتکشها، طی نامهای آمادگی خود را برای اجرای عملیات استشهادی علیه ناوگان آمریکا اعلام داشته بود.
به گزارش تابناک، سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی رئیس شهید ستادکل نیروهای مسلح، در سال ۱۳۶۷ (به عنوان افسر توپخانه) و در جریان نفتکشها، طی نامهای آمادگی خود را برای اجرای عملیات استشهادی علیه ناوگان آمریکا اعلام داشته بود.
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