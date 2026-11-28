وقایع اتفاقیه

یکی از چهره‌های افغان وابسته به برخی عناصر امنیتی دو ویدیو منتشر نشده از جلسه مجلس خبرگان رهبری و رهبر شهید انقلاب آیت الله سید علی خامنه‌ای را منتشر کرده که جزو اسناد بسیار مهم محسوب می‌شود. ششم مردادماه سال هزار و سیصد و شصت و هشت، پس از اصلاح و تصویب متمم قانون اساسی، آیت‌الله علی مشکینی، رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری، گزارش رسمی این مجلس مبنی بر تصویب «تبدیل رهبری موقت به دائم آیت‌الله خامنه‌ای» را در حضور ایشان قرائت کرد. این گزارش در پایان جلسه سرنوشت‌ساز خبرگان، به رهبر جمهوری اسلامی ارائه شد و تأکید داشت که رهبری آیت‌الله خامنه‌ای با اصول قانون اساسی جدید انطباق کامل دارد. در ویدیو دوم شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای، پس از استماع گزارش رسمی مجلس خبرگان نخستین سخنرانی رسمی را به عنوان رهبر دائم کشور در حضور خبرگان مطرح می‌کنندو