مسجد ناندو در مرکز روستایی قرار گرفته که ساختار سنتی و دیوارهای حفاظتی آن نیز از ویژگی‌های معماری منطقه دوگون هستند. این بنا نمونه ای ارزشمند از پیوند معماری مذهبی با مصالح بومی و شیوه‌های ساخت سنتی در غرب آفریقاست.

به گزارش تابناک؛ در میان چشم اندازهای صخره ای منطقه دوگون در کشور مالی، مسجدی خشتی و متفاوت قرار دارد که به دلیل معماری خاص و پیشینه تاریخی خود، یکی از بناهای قابل توجه میراث معماری غرب آفریقا به شمار می‌رود. این بنا در روستای ناندو (Nando) ، در نزدیکی پرتگاه‌های باندیاگارا ساخته شده و از نمونه‌های متمایز معماری سنتی منطقه است.

قدمت این مسجد به طور سنتی به قرن ۱۲ میلادی نسبت داده می‌شود؛ هرچند تاریخ دقیق ساخت آن همچنان قطعی نیست. برخی پژوهش‌ها نیز درباره زمان شکل گیری بنای اولیه، تاریخ‌های دیگری را مطرح کرده اند. با این حال، مسجد ناندو در شمار بناهای مذهبی بسیار قدیمی مالی قرار می‌گیرد و تاریخ شکل گیری آن با پرسش‌های تاریخی متعددی همراه است.

یکی از ویژگی‌های جالب این مسجد، ترکیب مصالح و فرم‌های معماری آن است. در ساخت بنا از خاک، خشت، سنگ و چوب استفاده شده و لایه‌های متعدد اندود گل که طی قرن‌ها برای محافظت و مرمت دیوارها به کار رفته اند، به نمای بیرونی آن شکلی مجسمه وار و نامنظم بخشیده اند. برجستگی‌های عمودی، ستون‌های خشتی و حجم‌های متفاوت روی بام، سیمای خاصی به این مسجد داده اند.

روایت‌های محلی نیز درباره چگونگی ساخت مسجد داستان‌های متفاوتی دارند. در یکی از افسانه‌ها گفته می‌شود غولی این بنا را تنها طی چند روز ساخته و در نزدیکی روستا ردپای خود را روی صخره‌ها به جا گذاشته است. البته این روایت بخشی از میراث شفاهی منطقه است و پشتوانه تاریخی اثبات شده ای ندارد.

منبع: عصر ایران



