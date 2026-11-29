پرونده مارکو باکیچ با ادعای ثبت نشدن قرارداد و احتمال شکایت استقلال آغاز شد، اما آبی‌ها پس از پیگیری از سازمان لیگ عقب‌نشینی کردند.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، مارکو باکیچ، هافبک مونته‌نگرویی پرسپولیس، در روزهای اخیر به سوژه تازه‌ای برای حاشیه‌های فوتبال ایران تبدیل شده است؛ بازیکنی که در مدت کوتاهی در سه مسابقه برای سرخپوشان به میدان رفت، اما حضور کوتاه او در زمین با ادعای غیرقانونی بودن قرارداد، احتمال شکایت رقبا و بحث تغییر نتایج مسابقات گره خورد. در این میان، یکی از مدعیان پیگیری پرونده نیز خیلی زود از موضع خود عقب‌نشینی کرد.

پرونده باکیچ؛ ادعای بازیکن غیرمجاز و احتمال تغییر نتایج

برخی رسانه‌ها مدعی شدند باشگاه استقلال براساس پیگیری‌های خود متوجه شده قرارداد فصل دوم باکیچ با پرسپولیس به ثبت نرسیده و این باشگاه با تصور تمدید خودکار قرارداد، مراحل قانونی ثبت آن را انجام نداده است. براساس این ادعا، حضور باکیچ در مسابقات مقابل تراکتور، ذوب‌آهن و استقلال خوزستان می‌توانست مصداق استفاده از بازیکن غیرمجاز باشد؛ موضوعی که در صورت اثبات تخلف و پذیرش شکایت در مهلت قانونی، احتمال تغییر نتایج مسابقات را مطرح می‌کرد.

باکیچ در دیدار مقابل استقلال خوزستان یک دقیقه، برابر تراکتور شش دقیقه و مقابل ذوب‌آهن چهار دقیقه به میدان رفت. پرسپولیس در دو مسابقه نخست و سوم به پیروزی رسید، اما مقابل تراکتور شکست خورد. به همین دلیل، در صورت تغییر نتایج دو بازی برده، بحث از دست رفتن شش امتیاز برای سرخپوشان مطرح می‌شد؛ سناریویی که طبیعی بود فضای رسانه‌ای و هواداری را ملتهب کند.

با این حال، پیش از هرگونه نتیجه‌گیری درباره چنین پرونده‌ای، باید یک پرسش اساسی مطرح شود؛ آیا هر شکایتی درباره بازیکن غیرمجاز، در هر زمانی قابل رسیدگی است؟

مهلت ۲۴ ساعته اعتراض به بازیکن غیرمجاز

مطابق ماده ۹۰ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، اعتراض به استفاده از بازیکن غیرمجاز باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از پایان مسابقه به صورت کتبی ثبت شود. بنابراین، در حالت معمول، باشگاه‌ها نمی‌توانند هفته‌ها یا ماه‌ها پس از برگزاری مسابقه، با استناد به حضور یک بازیکن، خواستار تغییر نتیجه شوند.

البته این قاعده استثناهایی نیز دارد؛ از جمله مواردی که مجوز بازی براساس اسناد جعلی صادر شده باشد که مطابق بند ۵ ماده ۶۱ مقررات انضباطی، از محدودیت زمانی اعتراض مستثناست.

از همین رو، صرف مطرح شدن ادعای ثبت نشدن قرارداد باکیچ، به معنای باز شدن همیشگی پرونده مسابقات گذشته نیست. ابتدا باید ماهیت تخلف، وضعیت ثبتی بازیکن و شمول یا عدم شمول مهلت قانونی اعتراض مشخص شود.

در این میان، پرسش دیگری نیز مطرح شد که اتفاقاً از اصل شکایت اهمیت کمتری ندارد؛ اگر قرارداد باکیچ به ثبت نرسیده بود، کارت بازی این بازیکن چگونه صادر شد؟

مسئولیت سازمان لیگ در صدور کارت بازی باکیچ

کارت بازی بازیکنان از سوی سازمان لیگ صادر می‌شود؛ نهادی که مسئولیت برگزاری مسابقات لیگ برتر را برعهده دارد و اطلاعات ثبت بازیکنان و مجوز حضور آنها در رقابت‌ها را بررسی می‌کند. بنابراین، اگر ادعای ثبت نشدن قرارداد صحت داشته باشد، باید مشخص شود فرایند صدور کارت بازی بر چه مبنایی انجام شده و آیا در بررسی مدارک، اشتباهی رخ داده است یا خیر.

البته صدور کارت بازی به‌تنهایی نمی‌تواند در همه پرونده‌ها تضمین‌کننده قانونی بودن حضور بازیکن باشد؛ اما در مقابل، نمی‌توان مسئولیت بررسی و تأیید مدارک را نیز صرفاً متوجه باشگاه دانست و نقش نهاد برگزارکننده را نادیده گرفت. اگر تخلفی در ثبت قرارداد رخ داده، روشن شدن چگونگی صدور مجوز بازی، بخش مهمی از رسیدگی خواهد بود.

استقلال پس از پیگیری از سازمان لیگ عقب‌نشینی کرد

در این میان، ورود باشگاه استقلال به ماجرای باکیچ نیز قابل توجه بود. استقلالی‌ها که با این بازیکن در مسابقه مقابل پرسپولیس روبه‌رو نشده بودند، طبق گزارش‌های رسانه‌ای ابتدا قصد همراهی با باشگاه‌های معترض را داشتند؛ اما پس از پیگیری از سازمان لیگ و اطمینان از قانونی بودن وضعیت قرارداد باکیچ، از شکایت انصراف دادند.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که پرونده یاسر آسانی و شکایت پرسپولیس از استقلال هنوز در فضای فوتبال ایران محل بحث است و کمیته استیناف نیز اعتراض سرخپوشان را رد کرده بود. به همین دلیل، پیگیری استقلال در پرونده باکیچ، پیش از انصراف، برای برخی هواداران و رسانه‌ها تداعی‌کننده تقابل دو باشگاه در پرونده‌های بازیکنان خارجی بود؛ تقابلی که گاهی بیش از آنکه به شفافیت فوتبال کمک کند، رنگ و بوی رقابت‌های خارج از زمین به خود می‌گیرد.

در نهایت، پرونده باکیچ بار دیگر نشان داد فوتبال ایران در موضوع ثبت قراردادها، صدور مجوز بازی و رسیدگی به اعتراض‌ها، بیش از هر چیز به شفافیت نیاز دارد. اگر بازیکنی غیرمجاز بوده، باید تخلف با مستندات روشن و در چارچوب مقررات اثبات شود؛ اگر قرارداد و مجوز او معتبر بوده، باید به شایعات پایان داد.

در فوتبال، همان‌طور که نتیجه داخل زمین اهمیت دارد، رعایت مقررات نیز ضروری است؛ اما شکایت و پیگیری حقوقی نباید به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های باشگاهی تبدیل شود. استقلال و پرسپولیس در این فصل درگیر پرونده‌هایی شده‌اند که پیگیری آنها گاه این شائبه را ایجاد کرده است که رقابت دو باشگاه از زمین مسابقه به فضای حقوقی و بازی‌های روانی نیز کشیده شده است.