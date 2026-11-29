ابوالفضل زندی در فینال وزن منفی ۵۸ مسابقات گرندپری آستانه قزاقستان موفق شد با شکست پائولو ملو برزیلی مدال‌طلای مسابقات را به دست آورد‌.

به گزارش تابناک، ابوالفضل زندی ستاره تکواندو ایران در فینال وزن منفی ۵۸ مسابقات گرندپری آستانه قزاقستان موفق شد در دیداری یک‌طرفه مقتدرانه پائولو ملو تکواندوکار عنوان‌دار برزیلی را در دو راند پیاپی شکست دهد و عنوان قهرمانی و مدال‌طلای مسابقات را به دست آورد‌.