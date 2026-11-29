نایب‌رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران با اشاره به افزایش شیوع مشکلات اسکلتی و عضلانی در کودکان و نوجوانان گفت: کاهش فعالیت‌های بدنی، استفاده بیش از حد از تلفن همراه و نشستن‌های طولانی‌مدت از عوامل مؤثر در بروز این مشکلات هستند.

به گزارش تابناک؛احمد مؤذن‌زاده، نایب‌رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران در حاشیه ششمین کنگره بین‌المللی و سی‌وهفتمین کنگره سالیانه انجمن علمی فیزیوتراپی ایران از روند افزایشی شیوع مشکلات اسکلتی و عضلانی در میان کودکان و نوجوانان طی سال‌های اخیر خبر داد و به همشهری گفت: این روند در دوران کرونا به دلیل قرنطینه، کاهش حضور دانش‌آموزان در مدارس و محدود شدن فعالیت‌های بدنی و ورزشی تشدید شده است.

به گفته موذن‌زاده، کودکان و نوجوانان در سن رشد قرار دارند و انجام فعالیت‌های بدنی و ورزشی کافی برای تقویت عضلات و حفظ سلامت جسمانی آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او با توصیه به انجام روزانه حداقل ۴۵ دقیقه پیاده‌روی یا نرمش و مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و میدانی تاکید کرد: فقر حرکتی، استفاده بیش از حد از تلفن همراه و لپ‌تاپ و نشستن‌های طولانی‌مدت از عوامل افزایش شیوع مشکلات اسکلتی و عضلانی در این گروه سنی هستند.

مؤذن‌زاده با اشاره به شیوع عارضه «گردن پیامکی» در میان کودکان و نوجوانان بیان کرد: استفاده طولانی‌مدت از تلفن همراه می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات ستون فقرات گردنی و گردن پیامکی شود. همچنین افزایش وزن و رژیم غذایی نامناسب نیز در بروز مشکلات اسکلتی و عضلانی نقش دارند.

این متخصص با تأکید بر اهمیت نقش پیشگیرانه فیزیوتراپی عنوان کرد: فیزیوتراپی علاوه بر درمان مشکلات اسکلتی و عضلانی در کودکان و نوجوانان، از طریق ارائه آموزش‌های لازم در زمینه فعالیت‌های بدنی، ورزش و رعایت اصول ارگونومی، نقش مؤثری در پیشگیری از بروز این اختلالات دارد. آموزش شیوه صحیح مطالعه، انتخاب میز و صندلی مناسب، مناسب‌سازی محیط و نحوه صحیح انجام فعالیت‌های ورزشی هم از جمله اقداماتی است که فیزیوتراپیست‌ها می‌توانند در راستای پیشگیری از مشکلات اسکلتی و عضلانی انجام دهند.

مؤذن‌زاده با تأکید بر اهمیت بهره‌مندی از خدمات فیزیوتراپیست خانواده گفت: همان‌گونه که مردم برای حفظ سلامت خود با پزشک خانواده مشورت می‌کنند، توصیه می‌شود برای حفظ سلامت جسمانی و حرکتی نیز از مشاوره فیزیوتراپیست خانواده بهره‌مند شوند. این رویکرد پیشگیرانه باید از دوران کودکی و نوجوانی آغاز شود و در دوران میانسالی و سالمندی نیز ادامه یابد.

منبع: همشهری آنلاین