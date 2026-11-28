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تصویر تازه خواننده مشهور در کنار پسرش
عکس جدید شکیرا در کنار پسرش، میلان پیکه، در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش تابناک؛ عکس جدید شکیرا در کنار پسرش، میلان پیکه، در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. آنچه بیش از همه نگاهها را به خود جلب کرده، شباهت چشمگیر میلان به پدرش، جرارد پیکه، ستاره سابق فوتبال اسپانیاست. میلان حالا آنقدر به پدرش شبیه شده که انگار نسخه کوچکتر پیکه در کنار شکیرا ایستاده است!
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