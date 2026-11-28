یک متخصص خواب می‌گوید چرت زدن بعد از ساعت ۴ عصر می‌تواند خواب شبانه را مختل کند و چرخه خواب و بیداری بدن را به هم بزند.

به گزارش تابناک، چرت روزانه همیشه عادت بدی نیست. اگر در زمان مناسب و برای مدت کوتاهی انجام شود، می‌تواند انرژی و هوشیاری را بیشتر کند و حتی حال روحی را بهتر کند. اما وقتی زمان چرت اشتباه باشد، همین عادت مفید ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.

چرا چرت بعد از ساعت ۴ عصر خطرناک است؟

بدن انسان در طول ساعات بیداری به‌تدریج نیاز به خواب پیدا می‌کند. هرچه بیشتر بیدار می‌مانیم، فشار خواب افزایش پیدا می‌کند تا شب بتوانیم به‌راحتی بخوابیم.

اما وقتی حوالی ساعت ۴ یا ۵ عصر به خواب می‌رویم، بخشی از این نیاز به خواب زودتر برطرف می‌شود. به گفته چلسـی روهرشایب، متخصص خواب و عصب‌شناس، این اتفاق می‌تواند باعث شود مغز هنگام رسیدن زمان خواب شبانه، آمادگی کمتری برای خواب داشته باشد.

به زبان ساده، بدن بخشی از «سهم خواب» شب را عصر خرج می‌کند.

نتیجه ممکن است دیر خوابیدن، بیدارشدن‌های مکرر یا خوابی سبک و ناآرام باشد.

بهترین ساعت برای چرت زدن چه زمانی است؟

اگر واقعاً به خواب روزانه نیاز دارید، بهتر است آن را به ساعات میانی روز منتقل کنید.

بهترین بازه پیشنهادی برای چرت، حدود ۱۲ ظهر تا ۲ بعدازظهر است؛ زمانی که خواب‌آلودگی طبیعی بدن می‌تواند بیشتر باشد و فاصله مناسبی تا خواب شبانه وجود دارد.

اما فقط ساعت مهم نیست؛ مدت خواب هم اهمیت زیادی دارد.

چرت ۲۰ دقیقه‌ای؛ بیشتر بخوابیم، بیشتر خسته می‌شویم؟

برای یک چرت روزانه، معمولاً ۲۰ تا ۳۰ دقیقه یا کمتر انتخاب مناسبی است.

چرت‌های کوتاه می‌توانند بدون ورود به مراحل عمیق‌تر خواب، فرصتی برای استراحت مغز و بدن فراهم کنند. در مقابل، خواب طولانی‌تر ممکن است باعث شود پس از بیدارشدن احساس سنگینی و گیجی داشته باشید و اگر در ساعات پایانی روز اتفاق بیفتد، خواب شبانه را هم تحت تأثیر قرار دهد.

بنابراین اگر قرار است چرت بزنید، هدف «خواب طولانی» نیست؛ هدف یک استراحت کوتاه برای بازیابی انرژی است.

اگر هر روز چرت می‌زنید، شاید مشکل جای دیگری باشد

گاهی چرت روزانه فقط یک عادت نیست؛ می‌تواند علامتی باشد که بدن شب‌ها خواب کافی یا باکیفیتی دریافت نمی‌کند.

اگر تقریباً هر روز مجبورید چرت بزنید یا با وجود خواب کافی شبانه همچنان احساس خستگی می‌کنید، بهتر است علت آن بررسی شود.

کیفیت پایین خواب شبانه، بیدارشدن‌های مکرر یا کوتاه بودن مدت خواب می‌تواند باعث شود فرد در طول روز دائماً به دنبال فرصتی برای خواب باشد.

این نشانه‌ها می‌گویند چرت روزانه‌تان مناسب نیست

اگر بعد از اضافه کردن چرت به برنامه روزانه متوجه یکی از این تغییرات شدید، بهتر است زمان یا مدت آن را اصلاح کنید:

شب‌ها دیرتر خوابتان می‌برد

صبح خیلی زود از خواب بیدار می‌شوید

خوابتان سبک‌تر و ناآرام‌تر شده است

صبح با وجود خواب شبانه احساس خستگی دارید

این نشانه‌ها می‌توانند بیانگر این باشند که چرت روزانه بیش از حد طولانی یا خیلی دیرهنگام است.

یک قانون طلایی برای چرت روزانه

اگر بعدازظهر خسته شدید، قبل از اینکه ساعت از ۴ بگذرد برای یک چرت کوتاه برنامه‌ریزی کنید. چرت را به ۲۰ تا ۳۰ دقیقه محدود کنید و آن را تا حد امکان در ساعات میانی روز انجام دهید.

خواب روزانه می‌تواند یک فرصت خوب برای بازیابی انرژی باشد؛ به شرطی که به قیمت از دست رفتن خواب شبانه تمام نشود.

اگر مشکل خواب یا خستگی روزانه ادامه‌دار است، بهتر است به جای جبران آن با چرت‌های بیشتر، علت اصلی با کمک پزشک یا متخصص خواب بررسی شود.