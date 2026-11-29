نایب‌رئیس مجلس با تأکید بر اینکه شکستن محاصره دریایی آمریکا در درجه نخست باید از مسیر فشار اقتصادی دنبال شود، گفت: اگر بتوانیم جریان نفت منطقه را متوقف یا محدود کنیم، فشار اقتصادی بر آمریکا افزایش می‌یابد و این اقدام می‌تواند واشنگتن را به عقب‌نشینی وادار کند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره احتمال استفاده از گزینه نظامی برای شکستن محاصره دریایی آمریکا اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران گزینه نظامی و هر راهی را که بتواند این محاصره را بشکند، دنبال می‌کند؛ اما به نظر من، مؤثرترین راه در شرایط فعلی، فشار اقتصادی است.

وی با اشاره به اهمیت نفت منطقه در معادلات اقتصادی آمریکا، افزود: اگر موفق شویم جریان نفت منطقه را قطع یا محدود کنیم، محاصره آمریکا شکسته خواهد شد و هیچ اقدامی به اندازه فشار اقتصادی نمی‌تواند اثرگذار باشد. به همین دلیل، فشارهایی در تنگه هرمز و بر کشورهای منطقه دنبال می‌شود تا میزان عرضه نفت کاهش پیدا کند و آمریکا پیامدهای اقتصادی این وضعیت را در اروپا و داخل خود احساس کند.

بیشتر بخوانید:

شکستن محاصره دریایی؛ تنها راه خروج از وضعیت نه جنگ و نه صلح / طرح عملیاتی در این ارتباط تدوین شده است

نایب‌رئیس مجلس در ادامه تأکید کرد: هدف این است که فشارهای اقتصادی به جایی برسد که آمریکا شکست خود را بپذیرد و از مواضعش عقب‌نشینی کند.

حاجی بابایی تاکید کرد: با این حال، اگر در مقطعی استفاده از اقدام نظامی ضرورت پیدا کند، این گزینه نیز می‌تواند مطرح باشد؛ البته چنین اقدامی باید با رعایت همه اصول و پس از بررسی‌های کارشناسی و با نظر متخصصان نظامی انجام شود.