صفحه نخست»عکس»خبری»عکس 234بازدید پ کد خبر: 4204996 ۱۴۰۵/۰۹/۰۸ ۱۱:۱۲ عکس: گلآرایی ضریح بانوی کرامت در آستانه میلاد حضرت زهرا (س) با نزدیک شدن به سالروز ولادت حضرت زهرا (س) ، ضریح مطهر حضرت معصومه (س) با هزاران شاخه گل گلآرایی شد. دانلود همه تصاویر ⇩ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاعکس خبریمیلاد حضرت زهراضریح حضرت معصومه مطالب مرتبطعکس: گردهمایی بسیجیان در رواق کشور دوستتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۶عکس: سفر رئیس جمهور به خراسان رضویتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۳عکس: اختتامیه سومین «جام رسانه امید» با حضور رئیس مجلستاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۳عکس: چهارمین دوره کنگره دانشجویی پیشگامان رهاییتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۹عکس: حضور مداح لبنانی در رواق دارالذکر حرم مطهر رضویتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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