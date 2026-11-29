متوسط قیمت آپارتمان در پردیس از اسفند ۱۴۰۴ تا آبان سال جاری رشد ۱۲۵ درصدی را ثبت کرده است. این آمار در تهران به ۱۰۰ درصد و در پرند به ۷۶ درصد می‌رسد.

به گزارش تابناک؛ سرعت رشد قیمت پیشنهادی آپارتمان در شهر جدید پردیس بالاتر از تهران شد این در حالی است که در بازه ۹ماه منتهی به پایان آبان‌ماه، سرعت رشد قیمت پیشنهادی فروش خانه در پرند همچنان پایین‌تر از تهران بود.

بررسی‌ها نشان از آن دارد که بودجه موردنیاز برای خرید یک واحد میان‌متراژ ۷۰تا ۱۰۰مترمربعی با عمر بنای کمتر از ۱۰سال در شهر جدید پردیس با بودجه خرید یک واحد نقلی با متراژی کمتر از ۵۰متری، با عمر بنای بیش از ۱۰سال در نیمه جنوبی شهر تهران یعنی منطقه ۹ تا ۲۱ تقریبا برابری می‌کند.

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان در شهر جدید پردیس در بازه ۹ماهه از ابتدای اسفند پارسال تا پایان آبان‌ماه، رشدی ۱۲۵درصدی را به ثبت رساند؛ این در حالی است که در این بازه زمانی متوسط قیمت پیشنهادی فروشندگان آپارتمان در شهر تهران تقریبا ۱۰۰درصد رشد داشت.

متوسط قیمت پیشنهادی فروشنده‌ها در سکوهای آنلاین برای هر مترمربع آپارتمان مسکن مهر در شهر جدید پردیس به حدود ۱۲۰میلیون تومان به ازای هر مترمربع در پایان آبان امسال رسید؛ در ابتدای اسفند سال قبل برابر ۵۷‌میلیون تومان بود.

بررسی بازار خرید و فروش ملک در پردیس از آن حکایت دارد که آپارتما‌ن‌های مسکن مهر در این شهر حومه‌ای در بازه قیمتی ۹ تا ۱۴‌میلیارد تومان برای فروش آگهی شده‌اند. درحال‌حاضر قیمت آپارتمان‌های مسکن مهر در شهر جدید پردیس تقریبا معادل قیمت پیشنهادی آپارتمان میان‌سال کوچک‌متراژ در برخی محلات جنوبی و میانی شهر تهران برابری می‌کند.

درواقع امکان خرید واحدی با متراژ بالاتر، سن بنای کمتر و همزمان برخورداری از آب‌وهوای بهتر و پیش‌بینی رشد قیمت بیشتر، مهم‌ترین دلایل سوق بخشی از خریداران خانه از جنوب تهران به پردیس است. متوسط قیمت پیشنهادی فروشنده‌ها در سکوهای آنلاین برای هر مترمربع آپارتمان مسکن مهر در شهر پرند به ۴۳‌میلیون تومان در پایان آبان‌ماه رسیده است. میانگین قیمت پیشنهادی در ابتدای اسفند معادل ۲۵‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان بود. به این ترتیب قیمت پیشنهادی فروش در بازه ۹ماه اخیر رشدی ۷۶ درصدی داشته است.

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همچنین نسبت قیمت پیشنهادی فروش هر مترمربع آپارتمان در تهران به قیمت پیشنهادی مسکن مهر در شهر جدید پرند از ۵.۴در ابتدای اسفند به ۶.۴ در پایان آبان‌ماه رسید. بررسی از مشاوران املاک فعال در شهر جدید پرند از آن حکایت دارد که مسکن‌های مهر این منطقه در محدوده ۳ تا ۶‌میلیاردتومانی برای فروش عرضه می‌شوند.





منبع: دنیای اقتصاد



