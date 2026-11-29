پیشنهاد غیرمنتظره بنیامین نتانیاهو برای واگذاری نخستین دوره نخست‌وزیری در یک دولت چرخشی به گادی آیزنکوت، می‌تواند تلاشی برای ایجاد شکاف در ائتلاف مخالفان و جلوگیری از تشکیل دولتی بدون حضور وی باشد.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، نتانیاهو روز شنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد حاضر است در چارچوب یک دولت وحدت ملی، ابتدا آیزنکوت نخست‌وزیر شود و خودش در جایگاه نخست‌وزیر جایگزین قرار بگیرد.

وی مدعی شد با توجه به تهدیدهای موجودیتی پیش روی اسرائیل، مسئولیت سیاسی و ملی‌اش ایجاب می‌کند حتی از امتیاز رهبری دولت نیز صرف‌نظر کند.

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این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل نتوانست اکثریت روشنی برای هیچ‌یک از دو جریان اصلی ایجاد کند.

در مقابل، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، مأموریت تشکیل کابینه را به آیزنکوت سپرده است؛ چراکه ۶۷ نماینده از ۱۲۰ نماینده کنست از نامزدی وی برای نخست‌وزیری حمایت کرده‌اند، در حالی که نتانیاهو حمایت ۴۸ نماینده را به دست آورده بود.

واکنش آیزنکوت؛ استقبال محتاطانه یا تله سیاسی؟

آیزنکوت برخلاف برخی متحدانش، پیشنهاد نتانیاهو را به‌طور کامل رد نکرد، اما از آن نیز به‌عنوان یک توافق قطعی استقبال نکرد.

وی اعلام کرد اگر حزب لیکود واقعاً خواهان تشکیل دولت وحدت ملی باشد، حاضر است طی ۲۴ ساعت جدیت این پیشنهاد را مورد ارزیابی قرار دهد.

آیزنکوت همچنین نتانیاهو را به مذاکره مستقیم دعوت کرد و تأکید داشت مذاکرات باید بر اساس اصول حکمرانی، سیاست‌های اجرایی و پیشنهاد تفصیلی‌ای انجام شود که پیش‌تر از طریق یک کانال محرمانه برای نتانیاهو ارسال کرده بود.

نکته مهم در موضع آیزنکوت این است که وی مدعی شده طی حدود سه هفته تلاش کرده مذاکرات واقعی و سریع با لیکود انجام دهد، اما با امتناع و وقت‌کشی مواجه شده است.

قرار است دو طرف روز یکشنبه ۲۹ نوامبر در هرتزلیا دیدار کنند؛ دیداری که نتیجه آن می‌تواند بر سرنوشت ائتلاف‌های سیاسی اسرائیل تأثیر جدی بگذارد.

مخالفان نتانیاهو با پیشنهاد او چه موضعی دارند؟

مهم‌ترین مانع پیش روی نتانیاهو، اختلاف‌نظر جدی میان متحدان آیزنکوت درباره ورود به دولت وحدت با لیکود است.

در واقع، پیشنهاد نتانیاهو صرفاً یک معامله میان دو سیاستمدار نیست، بلکه می‌تواند توافقات چند هفته اخیر میان احزاب مخالف وی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در میان متحدان آیزنکوت، نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی و رهبر حزب «باهم» ، از جمله چهره‌هایی است که بیش از دیگران به تشکیل دولت وحدت با نتانیاهو تمایل نشان داده است.

بنت پیش‌تر تأکید کرده بود نتانیاهو باید بپذیرد که آیزنکوت ابتدا نخست‌وزیر شود؛ در غیر این صورت، حمایت خود را به سمت ائتلاف گسترده مخالفان نتانیاهو سوق خواهد داد.

به این ترتیب، پیشنهاد اخیر نتانیاهو در واقع یکی از مطالبات اصلی بنت را تأمین کرده است. با این حال، بنت بلافاصله واکنش علنی و روشنی به اعلام این پیشنهاد نشان نداد.

اما یائیر لاپید، رهبر پیشین دولت اسرائیل و متحد سیاسی بنت، موضع کاملاً متفاوتی اتخاذ کرد.

لاپید پیشنهاد نتانیاهو را یک فریب آشکار توصیف کرد و با اشاره به سابقه سیاسی نخست‌وزیر اسرائیل، او را فردی دانست که شرکای سیاسی خود را فریب داده و توافقات را زیر پا گذاشته است.

یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات‌ها و دیگر متحد مهم آیزنکوت نیز پیشنهاد نتانیاهو را ترفندی سیاسی دانست.

وی تأکید کرد که نتانیاهو در انتخابات شکست خورده و وظیفه احزاب، احترام به اراده رأی‌دهندگان و تشکیل دولتی برای تغییر وضعیت موجود است.

از سوی دیگر، آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» ، نیز پیش‌تر نسبت به چنین پیشنهادی هشدار داده بود.

او معتقد است نتانیاهو ممکن است با مطرح کردن پیشنهاد دولت وحدت، به دنبال برهم زدن روند تشکیل دولت جدید و کشاندن اسرائیل به انتخابات زودهنگام باشد.

سرنوشت متحدان آیزنکوت در صورت ائتلاف با نتانیاهو چه خواهد شد؟

آیزنکوت پیش از پیشنهاد اخیر نتانیاهو، با حزب اسرائیل خانه ما به رهبری لیبرمن و حزب دموکرات‌ها به رهبری گولان به توافقات ائتلافی رسیده بود. این توافقات بخشی از تلاش او برای تشکیل دولتی بدون حضور نتانیاهو محسوب می‌شد.

اکنون ورود لیکود به مذاکرات، این ائتلاف را در معرض دو سناریوی متفاوت قرار می‌دهد: نخست، تشکیل دولت وحدت با مشارکت لیکود و کنار گذاشتن بخشی از احزاب مخالف نتانیاهو؛ دوم، تلاش برای حفظ شرکای قبلی و گسترش دولت با توافقی که منافع و مطالبات آنان را نیز تأمین کند.

البته احتمال دوم با موانع جدی روبروست؛ چراکه لاپید و گولان به‌صراحت با ورود نتانیاهو به دولت مخالفت کرده‌اند و لیبرمن نیز نسبت به اهداف واقعی وی بدبین است.

از سوی دیگر، آیزنکوت پیش‌تر به شرکای ائتلافی خود تعهد داده بود که بدون موافقت آنان به سمت تشکیل دولت وحدت با نتانیاهو نخواهد رفت. بنابراین، توافق احتمالی با لیکود می‌تواند به شکاف جدی در جبهه مخالفان منجر شود.

در این میان، حزب «باهم» بنت نیز در موقعیت حساسی قرار دارد؛ زیرا همراهی با نتانیاهو می‌تواند آن را از بخش مهمی از متحدان فعلی آیزنکوت جدا کند.

به بیان دیگر، نتانیاهو با پیشنهاد نخست‌وزیری چرخشی، علاوه بر تلاش برای بازگشت به قدرت، عملاً اختلافات درونی جبهه مقابل را نیز هدف قرار داده است.

چراغ سبز متحدان راست‌گرای نتانیاهو

در طرف مقابل، برخی متحدان نتانیاهو از پیشنهاد وی حمایت کرده‌اند. بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی و رهبر حزب صهیونیسم مذهبی، اعلام کرد پیشنهاد نخست‌وزیر برای تشکیل دولت وحدت، واقعی و صادقانه است. او حتی آمادگی خود را برای تضمین هرگونه توافق میان نتانیاهو، آیزنکوت و متحدانش اعلام کرد.

اسموتریچ از آیزنکوت و احزاب چپ‌گرای صهیونیستی خواست از ایده تشکیل دولت اقلیت با اتکا به احزاب عربی صرف‌نظر کنند و به تشکیل یک دولت وحدت گسترده بپیوندند.

در حزب یهودیت متحد توراتی نیز اختلاف‌نظر وجود دارد. مئیر پوروش، از نمایندگان این حزب، از پیشنهاد نتانیاهو استقبال کرده و تشکیل دولت وحدت را گزینه مطلوب‌تری دانسته است؛ اما برخی چهره‌های ارشد این حزب معتقدند نتانیاهو در حال قربانی کردن متحدان قدیمی خود برای حفظ قدرت است.

باید توجه داشت که احزاب مذهبی افراطی در سال‌های گذشته از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌های پارلمانی نتانیاهو بوده‌اند.

آیا نتانیاهو واقعاً حاضر به واگذاری قدرت است؟

بر این اساس، نمی‌توان پیشنهاد نتانیاهو را صرفاً نشانه عقب‌نشینی سیاسی او دانست. نخست‌وزیر اسرائیل در شرایطی چنین امتیازی را مطرح کرده که آیزنکوت مأموریت رسمی تشکیل کابینه را در اختیار دارد و توانسته با برخی احزاب مخالف نتانیاهو به توافق برسد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ائتلاف اولیه آیزنکوت با احزاب همسو حدود ۴۸ کرسی دارد و برای رسیدن به حد نصاب ۶۱ کرسی به حمایت احزاب دیگری، از جمله احزاب عربی یا مذهبی، نیازمند است. این مسئله کار تشکیل کابینه را برای او دشوار کرده است.

از همین رو، نتانیاهو احتمالاً تلاش می‌کند با پیشنهاد نخست‌وزیری چرخشی، هم مسیر تشکیل دولت بدون حضور خود را مسدود کند و هم متحدان آیزنکوت را در برابر یک انتخاب دشوار قرار دهد.

اگر آیزنکوت پیشنهاد را بپذیرد، ممکن است بخشی از متحدانش از ائتلاف خارج شوند و اگر آن را رد کند، نتانیاهو می‌تواند او را مسئول شکست مذاکرات وحدت معرفی کند.

از سوی دیگر، مأموریت آیزنکوت تا ۶ دسامبر ادامه دارد و او می‌تواند درخواست تمدید ۱۴ روزه نیز ارائه کند؛ با این حال، خودش پیش‌تر اعلام کرده بود قصد دارد پیش از پایان مهلت قانونی، تکلیف دولت جدید را مشخص کند.