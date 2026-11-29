جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست «محمد باقر قالیباف» آغاز شد و بررسی کلیات و جزئیات طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش تابناک؛ جلسه امروز یکشنبه (۸ آذرماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست«محمد باقر قالیباف» و به صورت ترکیبی(وبیناری و حضوری) آغاز شد.

بنا بر این گزارش، نمایندگان مجلس با ۱۶۵ رأی موافق، کلیات طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات را تصویب کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی در حال برگزاری است، با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات با ۱۶۵ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و۸ رأی ممتنع از مجموع نفر از۲۵۸ نمایندگان حاضر موافقت کردند.

به گزارش تسنیم، طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات موسوم به حذف شرط اجتهاد از شروط وزیر اطلاعات ماه گذشته به صحن علنی رسید و نمایندگان با یک‌فوریتِ بررسیِ آن موافقت کردند.

منبع: تسنیم



