



به گزارش تابناک، بامداد روز گذشته، زن جوانی با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و مدعی شد شوهرش را در منزل مسکونی اش به قتل رسانده است.

درپی دریافت این خبر بلافاصله عوامل انتظامی عازم محل شدند و با تایید درستی این خبر، مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطلاع دادند.

کشف جسد مرد جوان در پتویی که با سه شال بسته شده بود!

بررسی‌های مقدماتی حکایت ازآن داشت که چندین ساعت از مرگ مرد۳۴ ساله می‌گذرد و جسد درون پتویی قراردارد که اطراف آن با سه شال از ناحیه پا، کمر و سربسته شده است.

«ز-ر» زن ۲۹ ساله ای که ارتکاب قتل را به صراحت پذیرفته بود در صحنه جنایت به قاضی گفت: شوهرم مغازه موادغذایی(کبابی) را از پدرم اجاره کرد و دختری ازاتباع خارجی هم درآن جا مشغول به کار بود تا این که متوجه شدم شوهرم با آن دختر روابط نامتعارف دارد البته قبلا هم به رفت و آمدهای همسرم سوءظن داشتم ولی هنگامی که ماجرای ارتباط او با دختر افغانستانی را فهمیدم به شوهرم تذکر دادم که دست از خیانت بردارد چرا که من رمز دوربین مداربسته را به دست آورده بودم و بعد از بازبینی تصاویرآن به یقین رسیدم. شوهرم ابتدا موضوع را انکار می‌کرد ولی بعد که متوجه شد من از همه ماجرا خبردارم آن دختر را اخراج کرد و مدعی شد که دیگر این گونه رفتارهایش را تکرارنمی کند! با این وجود بازهم مدتی بعد به خیانت هایش ادامه داد و با چند زن دیگر هم وارد روابط غیراخلاقی شد اما نمی‌دانست که من به فیلم‌های دوربین مغازه دسترسی دارم!

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این موضوع مرا که دارای دختری ۷ساله بودم به‌شدت آزار می‌داد و او همچنان خیانت‌هایش را تکرار می‌کرد تا این که جمعه‌شب در حالی به خانه آمد که وضعیت طبیعی نداشت و نمی‌توانست به‌راحتی روی پاهایش بایستد. درهمین شرایط دوباره با یکدیگر به مشاجره پرداختیم که او چاقویی را برداشت و به‌طرف من حمله‌ور شد؛ اما چون تلوتلو می‌خورد من هم او را با یک ضربه هل دادم و زمانی که دمرافتاده بود از پشت سر گلویش را فشاردادم تا این که خفه شد. بعد از آن نمی‌دانستم با جسد او چه کنم. به همین خاطر ابتدا جسد را درون پتو گذاشتم و اطراف آن را با ۳ شال بستم ولی بازهم مستأصل بودم تا این که چند ساعت بعد خودم به پلیس ۱۱۰ زنگ زدم و ماجرای قتل شوهرم را توضیح دادم.

در پی ادعاهای این زن جوان، مقام قضایی از وی خواست تا چگونگی صحنه جنایت را بازسازی کند. به دنبال اعترافات صریح متهم به قتل، دستور بازداشت وی از سوی قاضی صادر شد و او برای انجام تحقیقات بیشتر و همچنین ادعاهایش درباره انگیزه ارتکاب قتل در اختیار کارآگاهان پلیس جنایی مشهد قرارگرفت.

منبع: روزنامه خراسان



