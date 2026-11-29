سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی به کشور از امروز و آغاز بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی خبر داد. فعالیت این سامانه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در نیمه غربی، مرکز و شمال شرق کشور تقویت خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ سازمان هواشناسی اعلام کرد که امروز با ورود سامانه بارشی به کشور، ابتدا در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، اردبیل، گیلان و زنجان رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف رخ خواهد داد.

روز دوشنبه علاوه بر این مناطق، استان‌های ایلام، لرستان، همدان، خوزستان، مرکزی، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، گیلان، مازندران و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی نیز تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.

روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه فعالیت این سامانه در نیمه غربی، مرکز و شمال شرق کشور تقویت خواهد شد.

همچنین امروز با توجه به پایداری هوا در شهرهای صنعتی، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در این شهرها دور از انتظار نیست.

منبع: خبرگزاری دانشجو



