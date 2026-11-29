طرح یک فوریتی اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات امروز یکشنبه به صورت یک شوری، کلیات و جزئیات مورد بررسی در صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش تابناک؛ طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات امروز در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، کلیات و جزئیات طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات امروز در مجلس بررسی می‌شود.

بنا به این گزارش، عباس گودرزی با اعلام این خبر گفت: طرح یک فوریتی اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات پس از تصویب در صحن مجلس در تاریخ یکشنبه ۲۴آبان امسال به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع و پس از دریافت پیشنهادات سایر نمایندگان، مورد بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: گزارش کمیسیون درباره این طرح پس از بررسی به هیات رئیسه ارجاع شد و ۱۰ روز مجددا همکاران روی گزارش کمیسیون پیشنهادات خود را ثبت کردند.

به گفته گودرزی مهلت ۱۰ روزه جمعه به پایان رسید و امروز یکشنبه به صورت یک شوری، کلیات و جزئیات مورد بررسی در صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

منبع: روزنامه اطلاعات



