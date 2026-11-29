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تازهترین تصویر ناسا از دریاچه ارومیه
تصویر ناسا از جغرافیای نیمه غربی کشور و دریاچه ارومیه را مشاهده میکنید.
به گزارش تابناک، تصویر ناسا از جغرافیای نیمه غربی کشور و دریاچه ارومیه را مشاهده میکنید.
نقاط نارنجی رنگ نشان دهنده پوشش برف
باد و دمای بالا روزهای اخیر، بخش زیادی از برف کوهستانها را ذوب کرده است.
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