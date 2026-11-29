اگر به دنبال غذایی خوشمزه، متفاوت و کم‌دردسر هستید که بدون سرخ کردن مواد اولیه آماده شود، مرغ و سیب‌زمینی با قارچ انتخاب مناسبی است.

به گزارش تابناک، اگر به دنبال غذایی خوشمزه، متفاوت و کم‌دردسر هستید که بدون سرخ کردن مواد اولیه آماده شود، مرغ و سیب‌زمینی با قارچ انتخاب مناسبی است. این غذا با ترکیب سینه مرغ، سیب‌زمینی، قارچ، سیر و پنیر موزارلا تهیه می‌شود و پس از پخت در فر، بافتی نرم و طعمی دلچسب پیدا می‌کند.

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در این روش، مواد اولیه به‌جای سرخ شدن در روغن، با ادویه و چاشنی مزه‌دار می‌شوند و در فر می‌پزند. پنیر موزارلا نیز در مرحله پایانی روی غذا ذوب و طلایی می‌شود و ظاهری شبیه غذاهای رستورانی به آن می‌دهد.

مواد لازم برای تهیه مرغ و سیب‌زمینی با قارچ

مناسب برای ۴ نفر

مواد لازم

مقدار

سینه مرغ

۲ عدد

سیب‌زمینی متوسط

۳ عدد

قارچ

۲۰۰ گرم

سیر

۳ حبه

پنیر موزارلا

۱۵۰ گرم

پیاز

۱ عدد

روغن زیتون یا روغن مایع

۲ قاشق غذاخوری

پاپریکا

۱ قاشق چای‌خوری

آویشن

۱ قاشق چای‌خوری

فلفل سیاه و زردچوبه

به مقدار لازم

نمک

به مقدار لازم

آب‌لیمو

۱ قاشق غذاخوری

طرز تهیه مرغ و سیب‌زمینی با قارچ در فر

مرحله اول؛ مزه‌دار کردن مرغ

سینه مرغ را به قطعات متوسط و یک‌اندازه برش بزنید. آن‌ها را داخل ظرفی بریزید و با نمک، فلفل سیاه، پاپریکا، زردچوبه، آویشن، سیر رنده‌شده، آب‌لیمو و یک قاشق روغن مخلوط کنید. اجازه دهید مرغ حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در یخچال استراحت کند تا طعم ادویه‌ها را به خود بگیرد.

مرحله دوم؛ آماده کردن سیب‌زمینی و سبزیجات

سیب‌زمینی‌ها را پوست بگیرید و به شکل حلقه‌ای یا مکعب‌های متوسط خرد کنید. پیاز را خلالی برش بزنید و قارچ‌ها را نیز پس از شستن و خشک کردن، ورقه‌ای خرد کنید. بهتر است سیب‌زمینی‌ها خیلی ضخیم نباشند تا هم‌زمان با مرغ بپزند.

مرحله سوم؛ چیدن مواد در ظرف

کف ظرف مخصوص فر را با مقدار کمی روغن چرب کنید. سیب‌زمینی، پیاز و قارچ را داخل ظرف پخش کنید و کمی نمک، فلفل و آویشن روی آن‌ها بپاشید. سپس تکه‌های مرغ مزه‌دارشده را روی مواد قرار دهید. باقی‌مانده روغن را نیز به‌صورت یکنواخت روی مواد بریزید.

مرحله چهارم؛ پخت اولیه در فر

فر را از قبل روی دمای ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد گرم کنید. روی ظرف را با فویل بپوشانید و آن را حدود ۳۵ تا ۴۵ دقیقه در فر قرار دهید تا سیب‌زمینی‌ها نرم شوند و مرغ بپزد. زمان دقیق پخت به اندازه قطعات و نوع فر بستگی دارد.

مرحله پنجم؛ اضافه کردن پنیر موزارلا

پس از پخت اولیه، ظرف را از فر خارج کنید و فویل را بردارید. پنیر موزارلای رنده‌شده را روی مواد پخش کنید. ظرف را دوباره بدون فویل به فر برگردانید و حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه دیگر زمان دهید تا پنیر کاملاً ذوب و سطح آن طلایی شود.

مرحله ششم؛ سرو غذا

پس از خارج کردن غذا از فر، چند دقیقه صبر کنید تا کمی از حرارت آن کم شود. سپس مرغ و سیب‌زمینی با قارچ را در ظرف سرو بکشید و در صورت تمایل با جعفری خردشده تزئین کنید.

فوت‌وفن خوشمزه شدن مرغ و سیب‌زمینی با قارچ

مواد را یک‌اندازه خرد کنید: اندازه نزدیک به هم باعث می‌شود مرغ و سیب‌زمینی به‌صورت یکنواخت بپزند.

مرغ را از قبل مزه‌دار کنید: استراحت دادن مرغ در ترکیب ادویه، سیر و آب‌لیمو طعم بهتری به غذا می‌دهد.

قارچ‌ها را خشک کنید: رطوبت اضافی قارچ ممکن است باعث آب انداختن غذا شود.

از فویل در پخت اولیه استفاده کنید: پوشاندن ظرف کمک می‌کند مواد با بخار خود بپزند و خشک نشوند.

پنیر را در پایان اضافه کنید: اگر موزارلا از ابتدا روی غذا باشد، ممکن است پیش از پخت کامل مواد بیش از حد برشته شود.

برای طلایی شدن سطح غذا: در چند دقیقه پایانی می‌توانید گریل فر را روشن کنید؛ البته مراقب باشید پنیر نسوزد.

مرغ و سیب‌زمینی با قارچ را با چه چیزی سرو کنیم؟

این غذای خوشمزه به‌تنهایی یک وعده کامل است؛ اما می‌توانید آن را همراه با سالاد فصل، سبزیجات تازه یا سس ماست و سیر سرو کنید. نان تازه نیز انتخاب خوبی برای کنار آن است.

اگر طعم غذاهای رستورانی را دوست دارید، کمی جعفری تازه و فلفل سیاه روی غذا بپاشید و آن را تا زمانی که پنیر هنوز گرم و کش‌دار است سرو کنید.

نکته مهم: برای اطمینان از پخت کامل، ضخیم‌ترین قسمت مرغ باید به دمای داخلی ۷۴ درجه سانتی‌گراد برسد. همچنین اگر سیب‌زمینی‌ها هنوز سفت بودند اما مرغ پخته بود، می‌توانید مرغ‌ها را موقتاً از ظرف خارج کنید و اجازه دهید سیب‌زمینی‌ها بیشتر بپزند.

این غذا بدون نیاز به سرخ کردن مواد اولیه، بافتی لطیف، طعمی دلچسب و ظاهری اشتهابرانگیز دارد و می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای ناهار یا شام خانوادگی باشد.