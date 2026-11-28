عادت‌های رایجی وجود دارند که گوشی‌های اندروید را تهدید کرده و عمر مفید آنها را کوتاه می‌کنند.

به گزارش تابناک؛بر اساس یک گزارش فنی تخصصی، پرهیز از برخی اشتباهات رایج هنگام استفاده از گوشی‌های اندرویدی می‌تواند به حفظ عملکرد آنها برای سال‌های متمادی کمک کند.

با وجود اینکه بیش از ۱۵ سال از عرضه سیستم‌عامل اندروید می‌گذرد، بسیاری از کاربران همچنان با اصول صحیح استفاده از آن آشنا نیستند؛ موضوعی که می‌تواند دستگاه‌هایشان را در معرض مشکلات بلندمدت قرار دهد.

گزارش پیش رو به چندین اشتباه اشاره دارد که باید از آنها اجتناب کنید تا گوشی‌تان ایمن بماند و برای سال‌های آینده در وضعیت مطلوبی باقی بماند.

- نادیده گرفتن به‌روزرسانی‌های امنیتی

نادیده گرفتن به‌روزرسانی‌های سیستم یکی از خطرناک‌ترین اشتباهات است، زیرا این به‌روزرسانی‌ها اغلب شامل اصلاحاتی برای آسیب‌پذیری‌های امنیتی شناخته‌شده هستند. بنابراین، به‌شدت توصیه می‌شود که به‌روزرسانی‌های امنیتی را بلافاصله پس از انتشار نصب کنید و در صورت امکان، قابلیت به‌روزرسانی خودکار را فعال نمایید.

- بی‌توجهی به نگهداری‌های اولیه

اجرای هم‌زمان تعداد زیادی برنامه، به گوشی فشار می‌آورد و باعث کند شدن آن می‌شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که حافظه رم (RAM) دستگاه پر می‌شود و گوشی ناچار می‌گردد از بخشی از فضای ذخیره‌سازی (حافظه داخلی) به عنوان حافظه موقت استفاده کند. جابه‌جایی مداوم داده‌ها منجر به کندی عملکرد، افزایش دمای دستگاه و مصرف بیشتر انرژی می‌شود.

برای پیشگیری از این مشکل، توصیه می‌شود گاه‌به‌گاه گوشی خود را مجدداً راه‌اندازی (Restart) کنید، برنامه‌های سنگین را پس از استفاده ببندید و اپلیکیشن‌های غیرضروری را حذف نمایید. همچنین، حفظ فضای خالی کافی در حافظه داخلی اهمیت زیادی دارد، چرا که پر شدن کامل فضای ذخیره‌سازی می‌تواند عملکرد دستگاه را به‌شدت کاهش دهد.

- نصب برنامه‌ها از منابع نامعتبر

نصب اپلیکیشن‌ها از خارج از فروشگاه «گوگل پلی» (Google Play Store) اقدامی پرخطر است، زیرا احتمال آلوده شدن گوشی به نرم‌افزار‌های مخرب (بدافزارها) را افزایش می‌دهد. بنابراین، باید از نصب برنامه‌ها از منابع نامعتبر خودداری کنید و پیش از اعطای هرگونه دسترسی به برنامه‌ها، اطمینان حاصل کنید که آن دسترسی‌ها واقعاً ضروری هستند.

- غیرفعال کردن ابزار‌های امنیتی

درخواست برای غیرفعال کردن قابلیت «Play Protect» یک هشدار جدی (زنگ خطر) است. کلاهبرداران اغلب با جعل هویت بانک‌ها یا سایر نهاد‌های معتبر، کاربران را ترغیب می‌کنند که هشدار‌های امنیتی را نادیده بگیرند. اگرچه هرگز نباید «Play Protect» را غیرفعال کنید، اما نباید به‌طور کورکورانه نیز تنها به آن متکی باشید.

- اعطای دسترسی «روت» (Root)

در سال‌های نخستینِ سیستم‌عامل اندروید، اعطای دسترسی «روت» گاهی توجیه‌پذیر بود؛ برای مثال، به‌منظور فعال‌سازی قابلیت‌های غیرفعال‌شده یا نصب سیستم‌عامل‌های جایگزین. اما امروزه، چنین دسترسی‌ای در بررسی‌های یکپارچگی سیستم (System Integrity Checks) اختلال ایجاد می‌کند و دستگاه را در برابر آسیب‌های ناشی از خطا‌های نرم‌افزاری یا بدافزارها، بسیار آسیب‌پذیرتر می‌سازد. در نتیجه، به‌جز شاید در موارد خاص مربوط به توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، به‌ندرت دلیل موجهی برای اعطای دسترسی روت وجود دارد.

- اتصال دستگاه به درگاه‌های (پورت‌های) غیرقابل‌اعتماد

اتصال گوشی به یک درگاه USB ناشناس، آن را هم‌زمان به یک منبع تغذیه و یک کانال انتقال داده متصل می‌کند. اگر به دستگاه اجازه دهید به سخت‌افزار متصل‌شده «اعتماد» کند، این کار می‌تواند به‌طور بالقوه منجر به سرقت عکس‌ها، نصب بدافزار یا شنود ارتباطات شما شود. امکان سوءاستفاده از این روش، از سال ۲۰۱۳ در رویداد‌های تخصصی هک به اثبات رسیده است. بنابراین، توصیه می‌شود هنگام اتصال گوشی به درگاه‌های شارژ در اماکن عمومی، هیچ‌یک از پیام‌های پاپ‌آپ (اعلان‌های) ظاهرشده را تأیید نکنید.

- نادیده گرفتن مجوز‌های برنامه‌ها

بسیاری از برنامه‌ها مجوز‌هایی درخواست می‌کنند که فراتر از نیاز واقعی آنهاست. مجوز‌های مربوط به «دسترسی‌پذیری» (Accessibility) از خطرناک‌ترین موارد هستند؛ زیرا ممکن است به یک برنامه اجازه دهند صفحه نمایش و پیام‌ها — از جمله کد‌های تأیید دومرحله‌ای — را رصد کند و حتی سایر برنامه‌ها را تحت کنترل بگیرد.

از این رو، توصیه می‌شود به‌طور منظم مجوز‌های برنامه‌ها را بررسی کنید، دسترسی‌های غیرضروری را لغو نمایید و قابلیت‌های پیشرفته را بلافاصله پس از انجام کاری که برای آن فعال شده بودند، غیرفعال کنید.

- استفاده از شبکه‌های وای‌فای (Wi-Fi) عمومی

شبکه‌های وای‌فای باز، تضمین کافی برای حفظ حریم خصوصی ارائه نمی‌دهند. حتی با وجود استفاده گسترده از پروتکل HTTPS که داده‌های ارسالی را رمزگذاری می‌کند، یک شنودگر همچنان ممکن است بتواند وب‌سایت‌هایی را که کاربر بازدید می‌کند، شناسایی نماید. علاوه بر این، افراد مخرب می‌توانند شبکه‌ای ایجاد کنند که نام و رمز عبور یک شبکه معتبر را جعل کرده باشد؛ به‌طوری که دستگاه قادر به تشخیص تفاوت میان آنها نباشد.

توصیه می‌شود در صورت ناچار بودن به استفاده از شبکه‌های وای‌فای عمومی، از سرویس‌های VPN استفاده کنید و از وارد کردن اطلاعات حساس یا انجام تراکنش‌های مهم در این شبکه‌ها بپرهیزید.

- شارژ بیش‌ازحد باتری

نگه‌داشتن مداوم شارژ باتری در سطح ۱۰۰ درصد، فشار بر اجزای داخلی آن را افزایش می‌دهد و به‌مرور زمان موجب کاهش ظرفیت باتری می‌شود. به همین دلیل، نسخه‌های مدرن اندروید شامل ابزار‌هایی هستند که امکان محدود کردن شارژ به تقریباً ۸۰٪، از جمله در طول شارژ شبانه را فراهم می‌کنند.

- استفاده از کابل‌های ارزان

کابل‌های شارژ اصلی و با کیفیت بالا حاوی تراشه‌های کنترلی هستند که به تضمین پایداری ولتاژ کمک می‌کنند. در مقابل، کابل‌های ارزان اغلب فاقد این اجزا هستند که می‌تواند منجر به گرم شدن بیش از حد باتری و تسریع تخریب آن شود. بنابراین، توصیه می‌شود از کابل‌های قابل اعتماد استفاده کنید و از جایگزین‌های منابع ناشناخته خودداری کنید.

در نتیجه، می‌توان با رعایت شیوه‌های ساده و معمول - مانند نصب به‌روزرسانی‌های امنیتی، راه‌اندازی مجدد دوره‌ای تلفن، بررسی مجوز‌های برنامه و دوری از منابع غیرقابل اعتماد یا نقاط اتصال غیرقابل اعتماد - از اکثر مشکلاتی که کاربران اندروید با آن مواجه می‌شوند، جلوگیری کرد.

منبع: روسیا الیوم