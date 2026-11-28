تراز دریاچه ارومیه به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب رسید

به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان غربی ، «مهدی رستمی‌نژاد» سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی در تشریح آخرین وضعیت اکولوژیکی و هیدرولوژیکی دریاچه ارومیه اظهار کرد: با احتساب آخرین پایش‌های صورت‌گرفته، میزان آب موجود در دریاچه ارومیه به رقم ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب رسیده که این حجم در مقایسه با سال گذشته، افزایشی معادل ۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون مترمکعب (رشد هفت برابری) را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به تحولات مثبت در وسعت پهنه آبی دریاچه افزود: مساحت این حوضه آبی نیز با افزایشی بالغ بر یک هزار و ۴۶۴ کیلومتر مربع، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود چهار برابر شده و در حال حاضر به یک هزار و ۹۹۵ کیلومتر مربع رسیده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی در خصوص وضعیت تراز دریاچه نیز گفت: تراز فعلی دریاچه ارومیه به یک هزار و ۲۷۰ متر و ۶۰ سانتی‌متر بالغ گشته که این شاخص در مقایسه با هفته نخست آذرماه سال ۱۴۰۴، رشدی معادل ۹۸ سانتی‌متر را به ثبت رسانده است.

رستمی‌نژاد خاطرنشان کرد: روند تثبیت و بهبود شرایط آبی دریاچه هم‌زمان با تغییرات فصلی و کاهش تبخیر، با آغاز نزولات آسمانی در فصل پیش‌رو، شاهد استمرار روند رو‌به‌رشد تراز و پایداری اکوسیستم این زیست‌بوم ارزشمند باشیم.