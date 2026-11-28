تراز دریاچه ارومیه به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب رسید
گروه استانها ـ سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری آذربایجانغربی گفت: حجم آب نگین فیروزهای ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از هفت برابر افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان غربی، «مهدی رستمینژاد» سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری آذربایجانغربی در تشریح آخرین وضعیت اکولوژیکی و هیدرولوژیکی دریاچه ارومیه اظهار کرد: با احتساب آخرین پایشهای صورتگرفته، میزان آب موجود در دریاچه ارومیه به رقم ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب رسیده که این حجم در مقایسه با سال گذشته، افزایشی معادل ۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون مترمکعب (رشد هفت برابری) را نشان میدهد.
وی با اشاره به تحولات مثبت در وسعت پهنه آبی دریاچه افزود: مساحت این حوضه آبی نیز با افزایشی بالغ بر یک هزار و ۴۶۴ کیلومتر مربع، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود چهار برابر شده و در حال حاضر به یک هزار و ۹۹۵ کیلومتر مربع رسیده است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجانغربی در خصوص وضعیت تراز دریاچه نیز گفت: تراز فعلی دریاچه ارومیه به یک هزار و ۲۷۰ متر و ۶۰ سانتیمتر بالغ گشته که این شاخص در مقایسه با هفته نخست آذرماه سال ۱۴۰۴، رشدی معادل ۹۸ سانتیمتر را به ثبت رسانده است.
رستمینژاد خاطرنشان کرد: روند تثبیت و بهبود شرایط آبی دریاچه همزمان با تغییرات فصلی و کاهش تبخیر، با آغاز نزولات آسمانی در فصل پیشرو، شاهد استمرار روند روبهرشد تراز و پایداری اکوسیستم این زیستبوم ارزشمند باشیم.
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