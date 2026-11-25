گروه استان‌ها - الحاق حدود هزار هکتار زمین به محدوده طرح‌های نهضت ملی مسکن، از سال ۱۴۰۳ تاکنون در دستور کار قرار گرفته اما افزایش زمینِ قابل ساخت به‌تنهایی تضمین‌کننده پایان حسرت خانه‌دار شدن متقاضیان نیست و نتیجه آن به تأمین زیرساخت، مکان‌یابی درست، تأمین مالی و زمان‌بندی ساخت بستگی دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان‌غربی، در استانی که شهرهای بزرگی چون ارومیه، خوی، بوکان، مهاباد و میاندوآب با نیازهای متفاوت روبه‌رو هستند، پرسش اصلی این است که الحاق حدود هزار هکتار زمین به محدوده طرح‌های نهضت ملی مسکن، با چه کیفیتی به شهرها و سکونتگاه‌های جدید پیوند می‌خورند. بررسی ابعاد این تصمیم نشان می‌دهد سیاست گسترش محدوده شهری، در کنار فرصت ساخت مسکن، می‌تواند پیامدهای کالبدی، اقتصادی و زیست‌محیطی مهمی نیز داشته باشد.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، «پیمان آرامون» مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی، گفته است از سال ۱۴۰۳ تاکنون حدود هزار هکتار زمین به محدوده طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان الحاق شده است

وی همچنین از تأمین زمین برای ۳۲۰ خانوار در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ۳۲۰ متقاضی مسکن محرومان خبر داده و هدف کلی این اقدام را افزایش ظرفیت ساخت‌وساز و تسهیل اجرای طرح‌های مسکن عنوان می‌کند.

هزار هکتار برابر با ۱۰ میلیون مترمربع یا ۱۰ کیلومترمربع زمین است و این رقم برای یک طرح استانی قابل توجه است، اما به‌تنهایی نمی‌گوید چه میزان از زمین آماده ساخت است، چه مقدار آن به پروژه مشخص اختصاص یافته یا چه تعداد واحد مسکونی در آن ساخته خواهد شد و برای پاسخ به این پرسش‌ها باید جزئیات شهر به شهر، نقشه محدوده‌های الحاقی، نوع مالکیت، کاربری زمین و برنامه تأمین خدمات منتشر شود.

همچنین در متن خبر، فهرست شهرهایی که زمین به محدوده آن‌ها افزوده شده، مساحت سهم هر شهر و جدول زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها اعلام نشده است.

در نتیجه، نمی‌توان هزار هکتار را به ارومیه یا شهرهای دیگر نسبت داد یا از روی این عدد به‌تنهایی درباره میزان توسعه آتی هر شهر نتیجه‌گیری کرد و این محدودیت آماری برای تحلیل دقیق اثر خبر اهمیت دارد.

ارومیه؛ شهر محوری استان، اما با آمار مساحت نامشخص

ارومیه مرکز استان و بزرگ‌ترین قطب اداری، درمانی، آموزشی و خدماتی آذربایجان غربی است و همین جایگاه، تقاضا برای مسکن و زمین شهری را در آن بالا نگه می‌دارد اما با این حال، بیان یک عدد قطعی برای «مساحت شهر ارومیه» بدون تعیین تعریف مورد استفاده می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

مساحت محدوده قانونی شهر، محدوده طرح جامع، بافت ساخته‌شده و مساحت شهرستان ارومیه چهار مفهوم متفاوت‌اند و نباید به جای یکدیگر به کار روند.

در برخی منابع عمومی، برای مساحت ارومیه رقم‌هایی در حدود ۱۰٫۵ کیلومترمربع ذکر شده، اما این عدد با گستره شناخته‌شده محدوده شهری همخوانی ندارد و ظاهراً به تعریف یا منبعی متفاوت مربوط است و از سوی دیگر، ارقام مساحت شهرستان ارومیه نیز بسیار بزرگ‌ترند و شامل شهرها، روستاها و اراضی پیرامونی می‌شوند؛ بنابراین نمی‌توان آن‌ها را مساحت خود شهر دانست.

در جست‌وجوی انجام‌شده، سند رسمی و به‌روزِ قابل اتکایی که مساحت مصوب محدوده شهر ارومیه را به‌طور روشن و همراه با تاریخ تصویب اعلام کند، پیدا نشد.

این تفاوت فقط مسئله‌ای آماری نیست و اگر زمین جدید در پیرامون ارومیه به محدوده شهر افزوده شود، موقعیت آن نسبت به شبکه حمل‌ونقل، محل کار، مراکز درمانی و آموزشی و همچنین خدمات آب و فاضلاب تعیین می‌کند که آیا توسعه به شکل محله‌ای کارآمد انجام می‌شود یا به گسترش پراکنده و پرهزینه شهر می‌انجامد، بنابراین هر خبر درباره افزایش محدوده باید همراه با نقشه و اطلاعات خدماتی بررسی شود.

شهرهای مهم استان؛ نیازها و مقیاس‌های متفاوت

آذربایجان غربی تنها به ارومیه محدود نیست و شهرهایی مانند خوی، بوکان، مهاباد، میاندوآب، سلماس، پیرانشهر، نقده، ماکو و سردشت هرکدام نقش متفاوتی در شبکه شهری استان دارند و بر پایه رتبه‌بندی‌های جمعیتی منتشرشده از سرشماری ۱۳۹۵، پس از ارومیه شهرهای خوی، بوکان، مهاباد و میاندوآب در شمار شهرهای پرجمعیت استان قرار می‌گیرند و این رتبه‌بندی، جمعیت را نشان می‌دهد و نباید آن را معادل رتبه‌بندی مساحت شهرها دانست.

خوی یکی از کانون‌های مهم شمال استان است و جایگاه منطقه‌ای آن، نیاز به برنامه‌ریزی هماهنگ میان مسکن، خدمات شهری و ارتباطات حمل‌ونقلی را برجسته می‌کند.

بوکان و مهاباد نیز از شهرهای پرجمعیت جنوب استان‌اند و رشد جمعیت و تقاضای مسکن در آن‌ها باید با توان شبکه آب، راه، مدرسه و خدمات درمانی سنجیده شود و در میاندوآب، موقعیت ارتباطی و تمرکز فعالیت‌های خدماتی و اقتصادی، مدیریت توسعه پیرامونی را مهم می‌کند.

سلماس، نقده، پیرانشهر و ماکو نیز در مقیاس منطقه‌ای نقش‌های مهمی دارند و در شهرهای مرزی و مسیرهای ارتباطی، برنامه‌ریزی زمین علاوه بر مسکن باید به دسترسی، اشتغال، خدمات عمومی و ظرفیت‌های خاص هر منطقه توجه کند و یک الگوی واحد برای همه شهرها مناسب نیست؛ نیاز مسکن، محدودیت زمین، توپوگرافی و ظرفیت زیرساخت در هر شهر تفاوت دارد.

درباره مساحت رسمی و به‌روز محدوده شهری هر یک از این شهرها نیز در منابعی که برای این پاسخ بررسی شد، مجموعه‌ای یکپارچه و قابل استناد در دسترس نبود، به همین دلیل، از درج اعداد پراکنده و غیرهمسان خودداری شده است و برای انتشار رسانه‌ایِ مساحت دقیق هر شهر، باید به نقشه‌های مصوب طرح جامع یا تفصیلی و اطلاعات رسمی شهرداری‌ها و اداره‌کل راه و شهرسازی استناد کرد.

هزار هکتار زمین، چند خانه می‌تواند باشد؟

تبدیل مساحت زمین به تعداد واحد مسکونی به عوامل متعددی وابسته است؛ از جمله سهم زمین‌های اختصاص‌یافته به خیابان‌ها، فضای سبز، مدرسه، مراکز درمانی و خدمات عمومی و همچنین تراکم ساختمانی، الگوی ساخت، سهم زمین‌های آماده‌سازی‌نشده و میزان واگذاری به پروژه‌ها بر تعداد نهایی واحدها اثر می‌گذارد، از این رو، نمی‌توان هزار هکتار را مستقیماً به عدد مشخصی از خانه تبدیل کرد.

در توسعه شهری، بخشی از زمین باید برای شبکه معابر و خدمات عمومی کنار گذاشته شود و همه مساحت به قطعات مسکونی تبدیل نمی‌شود و اگر توسعه بدون پیش‌بینی مدرسه، درمانگاه، حمل‌ونقل عمومی و فضای سبز انجام شود، ساکنان با محله‌هایی روبه‌رو خواهند شد که خانه دارند اما دسترسی کافی به خدمات ندارند و هزینه این کمبودها معمولاً پس از سکونت مردم و با دشواری بیشتری جبران می‌شود.

معیار موفقیت طرح نیز صرفاً تعداد هکتارهای الحاق‌شده یا زمین‌های تخصیص‌یافته نیست و سرعت آماده‌سازی، آغاز ساخت، تحویل واحد، استطاعت مالی خانوار و دسترسی ساکنان به خدمات باید در ارزیابی عملکرد دیده شود و اگر زمین تخصیص یابد اما پروژه به علت کمبود منابع مالی یا زیرساخت سال‌ها متوقف بماند، اثر آن بر بحران مسکن محدود خواهد بود.

فرصت‌ها و خطرهای گسترش محدوده شهری

الحاق زمین می‌تواند در صورت مکان‌یابی مناسب، امکان افزایش عرضه مسکن و کاهش بخشی از فشار بر بازار زمین را فراهم کند و همچنین برنامه‌ریزی یکپارچه برای محله‌های جدید این فرصت را می‌دهد که شبکه معابر، خدمات عمومی و فضاهای باز از ابتدا طراحی شوند و برای خانوارهای کم‌درآمد و گروه‌های مشمول طرح‌های حمایتی، دسترسی به زمین و واحد مناسب می‌تواند اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

در مقابل، گسترش افقی شهرها اگر بدون سنجش هزینه زیرساخت صورت گیرد، می‌تواند هزینه اداره شهر را بالا ببرد و طولانی‌تر شدن خطوط آب، برق، گاز و حمل‌ونقل، فاصله بیشتر میان خانه و محل کار و افزایش وابستگی به خودرو از پیامدهای محتمل توسعه پراکنده است و در چنین وضعی، زمین ارزان‌تر در بیرون از شهر ممکن است با هزینه رفت‌وآمد و کمبود خدمات، برای ساکنان گران تمام شود.

حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی نیز باید در ارزیابی زمین‌های الحاقی جدی گرفته شود و پیش از تصویب هر محدوده، لازم است کیفیت خاک، منابع آب، خطر سیلاب، شیب زمین و آثار احتمالی بر زیست‌بوم بررسی شود و در استانی که شهرها و روستاهای آن با محدودیت‌های محیطی و منابع طبیعی روبه‌رو هستند، توسعه شهری باید با ارزیابی کارشناسی و شفاف همراه باشد.

شفافیت اطلاعات؛ حلقه‌ای مفقوده!

برای آنکه خبر الحاق هزار هکتار به یک گزارش قابل ارزیابی تبدیل شود، لازم است دستگاه‌های مسئول مشخص کنند این زمین‌ها در کدام شهرها و چه محدوده‌هایی قرار دارند و همچنین باید اعلام شود چه میزان از اراضی وارد محدوده مصوب شده، چه میزان آماده‌سازی شده و چه مقدار به پروژه‌های دارای پیمانکار و برنامه اجرایی اختصاص یافته است و انتشار نقشه و جدول زمان‌بندی، امکان نظارت عمومی و رسانه‌ای را فراهم می‌کند.

شفاف‌سازی درباره هزینه آماده‌سازی زمین نیز ضروری است و هزینه ایجاد معبر، شبکه آب و فاضلاب، برق‌رسانی و خدمات عمومی می‌تواند بر قیمت تمام‌شده مسکن و توان خانوار برای استفاده از زمین اثر بگذارد و بدون این اطلاعات، ارزیابی اینکه زمین جدید واقعاً به مسکن قابل‌دسترس منجر می‌شود یا صرفاً به افزایش محدوده شهری می‌انجامد، ممکن نیست.

الحاق حدود هزار هکتار زمین به طرح‌های نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی، تصمیمی با ظرفیت اثرگذاری بر آینده سکونت و توسعه شهرهای استان است، اما این عدد به‌تنهایی نه نشان‌دهنده تعداد خانه‌های ساخته‌شده است و نه تضمین می‌کند متقاضیان در زمان مناسب به مسکن دسترسی پیدا کنند و در نتیجه به مکان‌یابی، زیرساخت، تأمین مالی، حفظ اراضی ارزشمند و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول بستگی دارد.

ارومیه به‌عنوان مرکز و قطب اصلی استان، در کنار خوی، بوکان، مهاباد، میاندوآب و دیگر شهرهای مهم، به برنامه‌ریزی متناسب با شرایط محلی نیاز دارد.