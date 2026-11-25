گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان‌غربی گفت: تقلیل جایگاه بسیج به یک تشکل صرفاً نظامی اجحاف در حق این نهاد است و فرهنگ و اندیشه بسیجی، در حقیقت یک مکتب جامع مدیریتی و ارزشی مبتنی بر اخلاص، ایثار و تعهد به سرنوشت جامعه است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان‌غربی ، حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدمهدی قریشی» در جریان دیدار با جمعی از فرماندهان اقشار و مسئولان رده‌های مختلف بسیج استان، با تبیین ریشه‌های فکری و تاریخی این نهاد مردمی، به بازخوانی ابعاد اندیشه بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی در خصوص ضرورت ایجاد بسیج مستضعفین پرداخت و اظهار کرد: هنر بزرگ امام خمینی(ره) این بود که با پایه‌گذاری این نهاد، بستر مشارکت مستقیم و آگاهانه آحاد توده‌های مردمی را در حراست از دستاوردهای نظام هموار ساخت؛ ساختاری که امروز به درخت تناوری برای خدمت‌رسانی تبدیل شده است.

وی افزود: جوهره اصلی فرهنگ بسیج را شاخص‌هایی نظیر باور عمیق دینی، اخلاص در عمل، روحیه جهادی و احساس مسئولیت فراگیر در قبال مشکلات جامعه تشکیل می‌دهد. بر این اساس، هر شهروند و مسئولی که با چنین رویکردی برای گره‌گشایی از کار مردم گام بردارد، در حقیقت حامل تفکر و منش بسیجی است و این روحیه باید در تمامی ارکان اداری و اجتماعی کشور تسری یابد.

قریشی در بخش دیگری از تحلیل خود پیرامون الزامات مقاومت در برابر فشارها و چالش‌های فراروی کشور، پایداری و انسجام را کلید عبور از موانع دانست و گفت: تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده است که هرگاه به ظرفیت‌های درون‌زا تکیه کرده و با وحدت کلمه در برابر موانع ایستاده‌ایم، دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده‌اند؛ چرا که سنت الهی بر پیروزی صابران و مجاهدان در عرصه خدمت قرار دارد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت تحکیم همبستگی اجتماعی و دوری از هرگونه تفرقه و حاشیه‌سازی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که معاندان نظام با جنگ روانی و اقتصادی درصدد ناامیدسازی جامعه هستند، تقویت اعتماد عمومی و هم‌افزایی تمامی نهادهای مردمی با دستگاه‌های اجرایی، مهم‌ترین پدافند در برابر این توطئه‌ها به شمار می‌رود.