به گزارش خبرنگار خودرو تابناک ، قیمت خودروهای داخلی امسال در شرایطی مسیر صعودی را طی کرده است که خریداران نه‌تنها با افزایش مداوم قیمت‌ها مواجهند بلکه در بسیاری از موارد باید ماه‌ها برای تحویل خودروی ثبت‌نامی خود انتظار بکشند و در نهایت نیز با صورت‌حسابی بر مبنای قیمت روز تحویل روبه‌رو شوند؛ وضعیتی که فاصله میان ادعای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و واقعیت بازار خودرو را بیش از گذشته آشکار می‌کند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، سوم آذرماه در اظهاراتی درباره وضعیت بازار خودرو، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را ضروری دانست و اعلام کرد : تعیین قیمت خودرو بر مبنای نرخ زمان تحویل و مطابق مفاد قرارداد انجام می‌شود. او همچنین دسترسی مردم به خودروهای استاندارد و باکیفیت را از اولویت‌های دولت دانست و افزایش قیمت‌ها را به شرایط موجود نسبت داد.

این گفته ها درحالی مطرح می شود که مسئله اصلی اینجاست که آیا صرف وجود بندهای قراردادی و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری به معنای حمایت واقعی از مصرف‌کننده است؟ و آیا خریدار باید هزینه تأخیر در تولید و تحویل خودرو را بپردازد؟ و مهم‌تر از همه، وقتی قیمت‌ها چند برابر شده، کیفیت و استاندارد خودروهای تحویلی نیز متناسب با این افزایش ارتقا پیدا کرده است؟

قیمت خودروهای داخلی؛ خریدار جریمه تأخیر خودروساز را می‌پردازد؟

در پاسخ به اظهارات سخنگوی دولت باید گفت که شیوه فروش و تحویل خودروهای پیش‌فروشی مهم ترین معضل این روزهای مردم است؛ به طوری که متقاضی ماه‌ها پیش از تحویل، بخشی از بهای خودرو را پرداخت می کند، اما زمان دقیق تحویل و قیمت نهایی در بسیاری از قراردادها به نحوی تعیین می‌شود که افزایش قیمت‌های بعدی نیز به خریدار منتقل شود. در چنین شرایطی، اگر خودروساز نتواند خودرو را در موعد مقرر تحویل دهد، مصرف‌کننده عملاً در موقعیتی قرار می‌گیرد که نه امکان استفاده از خودروی خریداری‌شده را دارد و نه از افزایش قیمت آن در امان است.

بنابراین مشتری پول خود را در اختیار خودروساز قرار داده، اما به دلیل تأخیر در تحویل، همچنان باید منتظر بماند و احتمالاً مبلغ بیشتری نیز پرداخت کند که در این میان، افزایش قیمت خودرو در فاصله ثبت‌نام تا تحویل می‌تواند به افزایش دریافتی خودروساز منجر شود؛ در حالی که مصرف‌کننده از این افزایش هیچ نفعی نمی‌برد. البته باید بین افزایش قانونی قیمت طبق مفاد قرارداد و تأخیر غیرموجه در انجام تعهدات تفاوت قائل شد که این تفاوت در قراردادها دیده نشده است. همچنین حمایت از مصرف‌کننده زمانی معنا پیدا می‌کند که تعهدات دو طرف قرارداد متوازن باشد؛ نه اینکه خریدار هم سرمایه خود را در اختیار شرکت قرار دهد، هم منتظر بماند و هم هزینه افزایش قیمت ناشی از گذشت زمان را تحمل کند.

خودروی گران‌تر، اما آیا باکیفیت‌تر و استانداردتر؟

البته در بخش دیگری از اظهارات سخنگوی دولت به دسترسی مردم به خودروهای استاندارد و باکیفیت اختصاص داشت؛ موضوعی که اتفاقاً یکی از جدی‌ترین نقاط ضعف صنعت خودروی کشور در سال‌های گذشته بوده است. درحالی که مصرف‌کننده ایرانی امروز برای خرید بسیاری از خودروهای داخلی باید مبالغی چند میلیارد تومانی پرداخت کند؛ اما افزایش قیمت‌ها با ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و امکانات آن تطابق ندارد.

از سوی دیگر، اگر خودروسازان در سال‌های اخیر افزایش قیمت محصولات را با رشد هزینه مواد اولیه، قطعات، دستمزد و نرخ ارز توجیه کرده‌اند، مردم نیز حق دارند بدانند سهم این افزایش درآمد در توسعه فناوری، ارتقای کیفیت و بهبود خدمات پس از فروش چه میزان بوده است بنابراین نمی‌توان از مصرف‌کننده انتظار داشت هر سال هزینه بیشتری برای خرید همان محصولات یا نسخه‌های کم‌تغییر آن‌ها بپردازد، اما در مقابل، پاسخ روشنی درباره کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش دریافت نکند.

خانم مهاجرانی «مقداری افزایش» یعنی چقدر؟

یکی دیگر از انتقاداتی که به اظهارات سخنگوی دولت وارد است این است که خانم مهاجرانی از «مقداری افزایش قیمت» صحبت می‌کند ؛ درحالی که اگر نگاهی به اعداد و ارقام داشته باشیم؛ اعدادی که تصویر متفاوتی از میزان فشار واردشده به مصرف‌کنندگان ارائه می‌کند.

بررسی قیمت خودروهای داخلی در دو مقطع فروردین و آذر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد برخی محصولات افزایش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. برای نمونه، پژو ۲۰۷ با موتور TU۳ که در ۱۹ فروردین امسال حدود یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان قیمت داشت، در ۷ آذر به حدود ۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسیده است بنابراین قیمت این خودرو طی این دوره حدود یک میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان افزایش یافته که معادل رشد حدود ۱۰۴ درصدی است؛ یعنی قیمت آن بیش از دو برابر شده است.

در محصولات دیگر نیز ارقام بازار قابل‌توجه است برای مثال، در ۷ آذر قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک به حدود ۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان، دنا پلاس اتوماتیک به ۴ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان و تارا دستی V۱ به ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است.

بنابراین این ارقام نشان می‌دهد افزایش قیمت خودرو دیگر موضوعی محدود به چند محصول خاص نیست و حتی خودروهایی که زمانی در گروه محصولات اقتصادی قرار می‌گرفتند، اکنون به کالاهایی با قیمت‌های چند میلیاردی تبدیل شده‌اند. بنابراین، وقتی از افزایش قیمت صحبت می‌شود، باید مشخص شود این افزایش دقیقاً چه میزان بوده و چه اثری بر قدرت خرید خانوارها گذاشته است.

اگر قرار است قیمت خودرو بر اساس نرخ زمان تحویل محاسبه شود، باید سازوکاری نیز وجود داشته باشد که خودروساز نتواند از تأخیر در اجرای تعهدات خود منتفع شود برای مثال اگر قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند، باید شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری برای ارتقای کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش نیز مطالبه شود. از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت و نهادهای نظارتی باید درباره عملکرد خودروسازان در تحویل به‌موقع خودرو و کیفیت محصولات پاسخگو باشند.

نمی‌توان از یک سو افزایش قیمت خودرو را با شرایط اقتصادی توجیه کرد و از سوی دیگر، درباره کیفیت، تأخیر در تحویل و فشار مالی واردشده به خریداران سکوت کرد. حمایت از حقوق مصرف‌کننده یعنی مردم در برابر قدرت اقتصادی خودروسازان تنها نمانند؛ یعنی اگر خودروساز به تعهدش عمل نکرد، هزینه آن را مصرف‌کننده نپردازد و اگر قیمت محصول افزایش یافت، مردم نتیجه آن را در کیفیت، ایمنی و خدمات بهتر مشاهده کنند.