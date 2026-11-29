اگر به دنبال تهیه یک شیرینی خانگی خوشمزه و خوش‌عطر هستید، شیرینی پاپیونی می‌تواند انتخابی مناسب برای پذیرایی باشد.

به گزارش تابناک؛ اگر به دنبال تهیه یک شیرینی خانگی خوشمزه و خوش‌عطر هستید، شیرینی پاپیونی می‌تواند انتخابی مناسب برای پذیرایی باشد؛ شیرینی‌ای ترد و لطیف که با مواد اولیه ساده و در دسترس تهیه می‌شود و می‌تواند جایگزین مناسبی برای شیرینی‌های آماده باشد.

مواد لازم برای تهیه شیرینی پاپیونی:

- آرد: ۲۲۰ گرم

- کره سرد: ۱۰۰ گرم

- تخم‌مرغ: یک عدد

- پودر قند: ۴۰ گرم

- نشاسته ذرت: ۳۰ گرم

- نمک: یک‌چهارم قاشق چای‌خوری

- بکینگ‌پودر: یک قاشق چای‌خوری

- وانیل: به میزان لازم

مواد لازم برای تزیین:

- شکلات بن‌ماری‌شده

- پودر نارگیل

مراحل تهیه شیرینی پاپیونی

در مرحله نخست، کره سرد را با پودر قند مخلوط کرده و بافت آن را یکدست کنید. سپس تخم‌مرغ، وانیل و نمک را اضافه کرده و مواد را در حد ترکیب شدن هم بزنید.

در ادامه، آرد، نشاسته ذرت و بکینگ‌پودر را با یکدیگر مخلوط کرده و به مواد اضافه کنید. ابتدا با چنگال و سپس با نوک انگشتان، مواد را به‌آرامی ترکیب کنید تا خمیر شکل بگیرد.

خمیر آماده‌شده را به مدت ۳۰ دقیقه داخل یخچال قرار دهید تا استراحت کند.

پس از استراحت خمیر، آن را به شکل دلخواه فرم دهید و در فر از پیش گرم‌شده با دمای ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد به مدت حدود ۳۰ دقیقه قرار دهید تا شیرینی‌ها بپزند.

پس از خنک شدن، شیرینی‌ها را با شکلات بن‌ماری‌شده و پودر نارگیل تزیین کنید.

نکات مهم برای تهیه شیرینی پاپیونی

- تخم‌مرغ و سایر مواد را بیش از اندازه هم نزنید.

- از ورز دادن خمیر خودداری کنید؛ ترکیب شدن مواد برای آماده شدن خمیر کافی است.

- رعایت زمان استراحت خمیر و دمای فر در کیفیت نهایی شیرینی تأثیرگذار است.

این شیرینی خانگی با دستور پختی ساده می‌تواند گزینه‌ای خوشمزه برای پذیرایی در مهمانی‌ها و دورهمی‌ها باشد.

منبع: برترین‌ها



