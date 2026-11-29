طبقه متوسط در حال فرسایش است و بخش بزرگی از جامعه به سمت زندگی بدهکارانه سوق داده می‌شود. وقتی خرید ساده هم نیازمند برنامه‌ریزی چندماهه و استفاده از امکان تعویق اقساط باشد، دیگر نمی‌توان از رفاه یا حتی ثبات نسبی حرف زد.

به گزارش تابناک؛ طبقه متوسط در حال فرسایش است و بخش بزرگی از جامعه به سمت زندگی بدهکارانه سوق داده می‌شود. وقتی خرید ساده هم نیازمند برنامه‌ریزی چندماهه و استفاده از امکان تعویق اقساط باشد، دیگر نمی‌توان از رفاه یا حتی ثبات نسبی حرف زد.

نوکر ما نوکری داشت!

اخیرا متوجه شدم یکی از فروشگاه‌های اینترنتی، گزینه انتقال یا موکول کردن پرداخت قسط خرید به ماه بعد را فعال کرده است؛ یعنی اگر نتوانید قسط این ماه را بپردازید، امکان به تعویق انداختن آن تا ماه بعد وجود دارد.

این پدیده بیش از هر چیز، آینه‌ای از فقیرتر شدن طبقات متوسط و پایین جامعه است. وقتی بزرگ‌ترین فروشگاه آنلاین کشور ناچار می‌شود امکان به تعویق انداختن اقساط را فراهم کند، یعنی بخش قابل‌توجهی از مشتریانش حتی توان پرداخت همان قسط ماهانه را هم ندارند.

قدیم‌ترها می‌گفتند «نوکر ما نوکری داشت» که نشان می‌داد یک زیردست هم برای خودش زیردستانی دارد. حالا باید بگوییم «قسطم، قسط‌بندی شد» که نشان می‌دهد ما اکثریت جامعه، زیردستیم و کسی حواسش به ما نیست!

پیش از این‌ها قسط‌بندی عمدتا برای خودرو، لوازم خانگی بزرگ یا کالاهای سرمایه‌ای معنا داشت، امروز اما همین مکانیزم به کالاهای روزمره و حتی نیازهای اولیه سرایت کرده است. مردم برای تأمین مایحتاج معمولی هم مجبورند به اعتبار و قسط پناه ببرند.

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فعال شدن گزینه «موکول کردن به ماه بعد» در واقع اعتراف رسمی به این واقعیت است که بسیاری از خانوارها قدرت خرید خود را از دست داده ‎اند. این که کسی نتواند قسط ماه جاری را بپردازد و مجبور شود آن را به ماه بعد منتقل کند، یعنی دخل و خرجش به هم نریخته، بلکه کلا از تعادل خارج شده است.

این روند نه رفاه می‌آورد نه آرامش، بلکه فرهنگ بدهی را در لایه‌های وسیع‌تری از جامعه نهادینه می‌کند. افرادی که امروز با امید مدیریت نقدینگی، پرداخت قسطشان را عقب می‌اندازند، فردا با انباشت بدهی، جریمه دیرکرد و فشار مضاعف روبه‌رو خواهند شد. در اقتصادی که تورم آن مدام ارزش پول را می‌بلعد، هر ماه تأخیر در پرداخت، در عمل به معنای گران‌تر تمام شدن همان کالاست و نتیجه نهایی چیزی جز عمیق‌تر شدن چاله فقر نیست.

برخی شرکت‌ها از این شرایط سود می‌برند. آن‌ها با ارائه اعتبار و اقساط، گردش مالی خود را حفظ می‌کنند و در عین حال از کارمزدها و جریمه‌های احتمالی، درآمد به دست می‌آورند اما برای مصرف‌کننده عادی، این بازی یک‌طرفه است. قدرت خرید واقعی کاهش یافته، درآمدها با تورم همخوانی ندارد و حالا حتی بازپرداخت اقساط هم به معضل تبدیل شده است.

خرید اعتباری و اقساطی اگر بدون برنامه‌ریزی انجام شود، می‌تواند به دام بدهی تبدیل شود. جریمه‌های دیرکرد، تأثیر احتمالی بر رتبه اعتباری و فشار روانی ناشی از اقساط انباشته‌شده را هم نمی‌توان نادیده گرفت.

این وضعیت، بازتابی از یک واقعیت تلخ‌تر است: طبقه متوسط در حال فرسایش است و بخش بزرگی از جامعه به سمت زندگی بدهکارانه سوق داده می‌شود. وقتی خرید ساده هم نیازمند برنامه‌ریزی چندماهه و استفاده از امکان تعویق اقساط باشد، دیگر نمی‌توان از رفاه یا حتی ثبات نسبی حرف زد. این روند نه انتخاب آزادانه مردم، بلکه اجبار ناشی از شرایط سخت اقتصادی است.

حتی در کشورهای مرفه نیز ناتوانی در پرداخت اقساط و بدهی‌های بانکی، بارها به بدبختی و فروپاشی زندگی افراد منجر شده است؛ از آمریکا و انگلیس گرفته تا کشورهای اروپایی، هزاران نفر به دلیل اقساط کارت‌های اعتباری، وام‌های دانشجویی، خریدهای اقساطی خودرو یا سرویس‌های مدرن پرداخت اینترنتی، در دام بدهی، گرفتار و با جریمه‌های سنگین، کاهش شدید رتبه اعتباری، توقیف اموال، از دست دادن خانه و در موارد شدیدتر ورشکستگی شخصی روبه‌رو شده‌اند که فشار روانی، اضطراب مزمن، فروپاشی خانوادگی و حتی خودکشی را به دنبال داشته است.

این پدیده نشان می‌دهد که فرهنگ بدهی و خرید قسطی، حتی در اقتصادهای پیشرفته، می‌تواند به جای رفاه، به ابزار فقیرتر شدن و ناکامی مالی بینجامد. بنابراین باید در استفاده از کارت اعتباری و خرید قسطی هم دقت داشت تا به گرداب بدهی و جریمه منجر نشود.

با توجه به نرخ تورم و وضعیت اقتصادی مردم در ایران، گسترش چنین امکاناتی را باید زنگ خطر دانست، نه نشانه بهبود.

منبع: روزنامه اعتماد



