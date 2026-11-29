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حمله پهپادی دشمن به قایق صیادی در سیریک
پهپاد دشمن متجاوز به یک فروند قایق صیادی در محدوده شهرستان سیریک با سه سه سرنشین، اصابت کرد.
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیهای اعلام کرد: ساعت ۳: ۳۰ بامداد امروز، یک فروند پهپاد دشمن متجاوز آمریکایی به یک قایق صیادی متعلق به فردی به نام «محمود آلفته» با سه سرنشین، اصابت کرد.
بر اساس این گزارش، تاکنون دو نفر از سرنشینان قایق پیدا شده و به بیمارستان سیریک انتقال یافته اند، ولی سرنوشت مالک این قایق، نامعلوم است و عملیات جستجو برای یافتن وی ادامه دارد.
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