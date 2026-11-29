به گزارش تابناک؛تصاویری که ناسا از مدار مریخ گرفته، سازند‌ه‌های سنگی عجیبی را در دشت Daedalia Planum نشان داده است. این سنگ‌ها در ردیف‌های منظم و نزدیک به هم ظاهر می‌شوند و دانشمندان را متحیر کرده‌اند.

این سازند‌ه‌ها که توسط دوربین HiRISE در مدارگرد شناسایی مریخ تصویربرداری شده‌اند در یک منطقه آتشفشانی وسیع در دامنه آتشفشان‌های تارسیس واقع شده‌اند. دانشمندان آنها را شبیه شیار‌های با دقت کشیده شده توصیف می‌کنند، اگرچه منشأ دقیق آنها هنوز ناشناخته است.

محققان می‌گویند که این الگو‌ها که در ردیف‌های منحنی با فاصله ۵ تا ۱۰ متر از هم ظاهر می‌شوند و شبیه اثر انگشت هستند، ممکن است ناشی از انجماد و ذوب مکرر یخ در نزدیکی سطح مریخ یا از ارتعاشات خاک باشند که باعث شده سنگ‌های بزرگتر به چنین ترتیب منظمی قرار گیرند.

برخی از دانشمندان به فرآیندی مشابه نحوه مرتب شدن ذرات با اندازه‌های مختلف هنگام تکان دادن اشاره می‌کنند. پدیده‌ای که به عنوان "اثر آجیل برزیلی" شناخته می‌شود. (این پدیده فیزیکی زمانی رخ می‌دهد که اجسام بزرگتر به سطح می‌آیند در حالی که ذرات کوچکتر یا گرد و غبار به دلیل ارتعاشات یا ضربه‌ها در زیر آن ته‌نشین می‌شوند. این پدیده به دلیل مشاهده این که تکان دادن ظرفی از آجیل مخلوط باعث می‌شود آجیل برزیلی بزرگتر به بالا بیاید، نامگذاری شده است.)

چرا این کشف مهم است؟

این ساختار‌ها به دانشمندان کمک می‌کنند تا تاریخ زمین‌شناسی مریخ را درک کنند و اینکه آیا هنوز آثاری از فرآیند‌های فعال زیرسطحی، مانند وجود یخ یا فعالیت لرزه‌ای، در آن باقی مانده است یا خیر.

در حالی که هنوز توضیح قطعی در این مورد حاصل نشده است، تصاویر جدید فرصت بهتری را برای دانشمندان فراهم می‌کند تا ماهیت و ترکیب سطح سیاره سرخ را مطالعه کنند.

منبع: دیلی میل