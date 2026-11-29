به گزارش تابناک؛ روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی اختصاصی فاش کرد که ایران در جریان جنگ با آمریکا از شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس، برای پشتیبانی از عملیات نظامی علیه نیروهای آمریکایی استفاده کرده است.

به نوشته این روزنامه این موضوع ایلان ماسک را از «سوءاستفاده» هم‌زمان ایران و ارتش آمریکا از خدمات ماهواره‌ای شرکتش خشمگین کرد.

بر اساس این گزارش، در نخستین هفته ماه مارس، هم‌زمان با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران در واکنش به این حملات موجی از موشک‌ها و پهپادها را به سوی پایگاه‌های نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه شلیک کرد.

در همان روزها، تیم ایلان ماسک متوجه شد که ایران از شبکه استارلینک برای پشتیبانی از عملیات نظامی خود علیه نیروهای آمریکایی استفاده می‌کند. چهار منبع آگاه از این عملیات، این موضوع را به واشنگتن‌پست تأیید کرده‌اند.

در عین حال، ماسک متوجه شد که ارتش آمریکا نیز از نسخه نظامی این فناوری، موسوم به «استارشیلد» ، برای هدایت پهپادهای یک‌طرفه استفاده می‌کند؛ اما به گفته منابع آگاه، پنتاگون هزینه طرح ارزان‌تری را پرداخت کرده بود که صرفاً برای عملیات زمینی در نظر گرفته شده بود، نه استفاده هوایی از پهپادها.

استارلینک در عملیات نظامی ایران

به نوشته واشنگتن‌پست، استفاده ایران از استارلینک برای پشتیبانی از عملیات نظامی، از جمله ایجاد ارتباطات فرماندهی و کنترل نیروها و نظارت بر عملیات پهپادهای یک‌طرفه، در یک گزارش محرمانه فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز مطرح شده بود.

یکی از افراد آگاه به این گزارش گفت که این موضوع در تابستان در جریان ارائه گزارشی محرمانه از جنگ به پیت هگزث، وزیر جنگ آمریکا، مطرح شده است.

این منبع توضیح داد که استارلینک ظاهراً به یک جایگزین ارتباطی برای تهران تبدیل شده بود آن هم در شرایطی که تمرکز ارتش آمریکا بر مختل کردن سامانه‌های ارتباطی سنتی ایران بود.

با این حال، سخنگوی پنتاگون در گفت‌وگو با واشنگتن‌پست مدعی شد که این وزارتخانه از وجود گزارش سنتکام درباره این موضوع اطلاعی ندارد.

او درباره استفاده کلی ایران از استارلینک در عملیات نظامی، از جمله حمله به تأسیسات نظامی آمریکا در بندر شعیبه کویت، اظهارنظر نکرد.

در اول مارس، حمله پهپادی ایران به یک تأسیسات نظامی آمریکا در بندر شعیبه کویت به کشته شدن چندین نظامی آمریکایی منجر شد.

واشنگتن‌پست مدعی شده پنتاگون هنوز نتایج تحقیقات خود درباره این حمله را منتشر نکرده است و مشخص نیست استفاده ایران از استارلینک چه نقشی در این عملیات داشته است.

منبع: فارس



