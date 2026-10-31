حمله پهپادی دشمن به دو قایق صیادی در قشم

صبح امروز، دو قایق صیادی متعلق به صیادان قشم که جداگانه برای صید ماهی به محدوده حدود ۱۴ مایلی سواحل سوزا و مسن رفته بودند، هدف حمله پهپادی دشمن قرار گرفتند.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۱۰
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حمله پهپادی دشمن به دو قایق صیادی در قشم

به گزارش تابناک؛ بر اساس گزارش‌های منابع محلی، صبح امروز شنبه ۹ آبان، دو قایق صیادی متعلق به صیادان روستای مسن جزیره قشم که به‌صورت جداگانه برای صید ماهی با قلاب به محدوده حدود ۱۴ مایلی سواحل سوزا و مسن رفته بودند، هدف حمله پهپادی دشمن قرار گرفتند.

در پی این حادثه، دو نفر از صیادان که با یکدیگر برادر هستند، مجروح شدند. این دو نفر توسط قایق‌های عبوری از دریا نجات یافته و بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان قشم منتقل شدند.

از سرنوشت سرنشینان قایق دیگر تاکنون اطلاعات دقیقی در دست نیست و جزئیات بیشتر این حادثه در دست پیگیری است.

این موضوع تاکنون از سوی منابع رسمی، تایید و یا تکذیب نشده است و منتظر پاسخ مسئولان در این زمینه خواهیم بود.

منبع: آخرین خبر

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قایق صیادیقشمحمله پهپادی
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