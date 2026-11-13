به گفته افراد نزدیک به جی‌دی ونس، او پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای هفته گذشته، به‌طور جدی احتمال انصراف از نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ را بررسی کرده است.



به گزارش تابناک، و به نقل از شبکه خبری سی‌ان‌ان، جی دی ونس هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است اما گفت‌وگو با حدود ۱۲ نفر از متحدان و مشاوران او نشان می‌دهد که معاون رئیس‌جمهور دچار تردیدهایی درباره جاه‌طلبی‌های سیاسی خود، شکاف در ائتلاف «ماگا» (دوباره آمریکا را باعظمت کنید) و مسئولیت‌های پدری شده است.

این افراد می‌گویند ونس عمیقا به بازسازی جنبشی متعهد است که در سال ۲۰۲۴ پیروز شد اما مطمئن نیست که خودش باید رهبری آن را برعهده بگیرد یا نه.

یکی از این افراد گفت: «از هیچ تصمیمی که او بگیرد تعجب نخواهم کرد. او فقط ۴۲ سال دارد و آن‌قدر جوان است که اگر شرایط کنونی موفقیت را ناممکن کند، بتواند دوباره به صحنه بازگردد. شاید اکنون زمان مناسبی برای او نباشد.»

ونس که زمانی گزینه بی‌رقیب پیشتاز برای انتخابات ۲۰۲۸ محسوب می‌شد، هنوز زمان‌بندی مشخصی برای تصمیم‌گیری تعیین نکرده و نامزدی او برای ریاست‌جمهوری همچنان به‌طور جدی مطرح است. برخی از متحدانش با قاطعیت می‌گویند احتمال نامزدی او بیش از احتمال انصرافش است.

حامیان ونس از پیام مفصلی که او صبح روز پس از انتخابات میان‌دوره‌ای در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، استقبال کردند. وی در این پیام، جنگ با ایران را عامل شکست گسترده جمهوری‌خواهان دانسته بود. حامیانش معتقد بودند این پیام چارچوب فکری او برای یک کارزار احتمالی ریاست‌جمهوری را نشان می‌دهد. با این حال، به گفته منابع آگاه، این پست دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا را نیز ناراضی کرد.

ونس هنوز درباره نامزدی تصمیمی نگرفته است



اما ونس در گفت‌وگوهای خصوصی با دوستان و نزدیکانش، اطمینان کمتری از خود نشان داده است. افراد نزدیک به او تاکید می‌کنند که ونس از ابتدای سال جاری میلادی هنوز درباره نامزدی تصمیمی نگرفته بود و تولد چهارمین فرزندش در تابستان امسال نیز پیش‌تر گمانه‌زنی‌هایی را در داخل کاخ سفید در این رابطه برانگیخته بود که او ممکن است جاه‌طلبی‌های ریاست‌جمهوری خود را به تعویق بیندازد.

با این حال، در هفته‌های اخیر، بررسی‌های او حول یک پرسش اساسی متمرکز شده است: آیا او یا هر نامزد جمهوری‌خواه دیگری می‌تواند در فضای سیاسی که ترامپ ایجاد کرده است، پیروز شود؟

جنگ با ایران یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر این محاسبات است؛ جنگی که متحدان ونس آن را شاید بزرگ‌ترین مانع بر سر راه جاه‌طلبی‌های ریاست‌جمهوری او می‌دانند. بخش زیادی از این مسئله به این بستگی دارد که آیا ترامپ می‌تواند بدون تضعیف بیشتر اعتماد عمومی به کاخ سفید، به‌سرعت به این جنگ نامحبوب پایان دهد یا خیر.

یکی از متحدان ونس گفت: «پرسش این نیست که آیا جی‌دی می‌تواند این کار را انجام دهد یا نه. مسئله این است که اگر جنگ با ایران همچنان ادامه داشته باشد، آیا اصلا هیچ نامزد جمهوری‌خواهی می‌تواند پیروز شود؟ اگر به جنگ در ایران پایان ندهند، هیچ نامزد جمهوری‌خواهی در سال ۲۰۲۸ شانسی نخواهد داشت.»

برخی از سرسخت‌ترین متحدان ونس تاکید دارند که نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای تاثیر آشکاری بر روحیه او نگذاشته است. آن‌ها خاطرنشان می‌کنند که دو سال زمان زیادی است و ممکن است در این مدت شرایط سیاسی دوباره به نفع او تغییر کند. این افراد همچنان معتقدند که اگر ونس وارد رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۸ شود، در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه بر رقبا مسلط خواهد شد.

اولویت فوری ونس، بازسازی و احیای ائتلاف ماگا است

در همین حال، شماری دیگر از جمهوری‌خواهان که فرصت را برای ورود به صحنه رقابت‌های ۲۰۲۸ مناسب می‌بینند، از هم‌اکنون اقداماتی را برای مطرح کردن نام خود آغاز کرده‌اند؛ از جمله ران دی‌سانتیس فرماندار فلوریدا، تد کروز سناتور تگزاس و برایان کمپ فرماندار جورجیا. متحدان ونس می‌گویند نگران ظهور این رقبا نیستند و یادآور می‌شوند که تعدد نامزدها در جبهه جمهوری‌خواهان به ترامپ کمک کرد در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۴ نامزدی حزب را به دست آورد.

اولویت فوری ونس، بازسازی و احیای ائتلاف ماگا است؛ ائتلافی که به نظر می‌رسد به‌سرعت از هم پاشیده است.

او در این تلاش، متحدی بانفوذتر از گذشته نیز پیدا کرده است. «استفن میلر» از وفاداران ترامپ این هفته به سمت رئیس کارکنان کاخ سفید منصوب شد. بسیاری معتقدند میلر با ونس در این زمینه هم‌نظر است که دولت باید بار دیگر بر وعده‌های انتخاباتی متمرکز شود که شمار زیادی از حامیان ترامپ را به حرکت درآورد. هر دو نفر می‌دانند که ابتدا باید راهی سریع برای پایان دادن به جنگ پیدا کنند؛ مسئله‌ای که دولت ترامپ بارها در حل آن ناکام مانده است.

با این حال، ابعاد دشواری این ماموریت پس از شکست سنگینی که رای‌دهندگان در انتخابات سوم نوامبر به جمهوری‌خواهان تحمیل کردند، از جمله رای‌دهندگانی که در سال ۲۰۲۴ از ترامپ حمایت کرده بودند، آشکارتر شده است. گستردگی شکست‌ها حتی از بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌های مقام‌های کاخ سفید و اعضای تیم سیاسی ترامپ نیز فراتر رفت. افزون بر این، هنوز هیچ راهکار روشنی برای پایان دادن به جنگ با ایران وجود ندارد؛ مسئله‌ای که برای پیشبرد این تلاش اهمیت اساسی دارد.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که تقریبا همه گروه‌هایی که در سال ۲۰۲۴ به پیروزی ترامپ کمک کردند، امسال به‌شدت از او روی گردانده‌اند؛ از جمله مردان، جوانان، لاتین‌تبارها و سفیدپوستان فاقد تحصیلات دانشگاهی.

مقام‌های کاخ سفید و مشاوران ترامپ و ونس اذعان دارند که بازگرداندن اعتماد این رأی‌دهندگان کار دشواری خواهد بود. آن‌ها معتقدند اگر روزنه‌ای از امید وجود داشته باشد، در نامحبوب بودن حزب دموکرات و افزایش نارضایتی عمومی از دولت نهفته است.

در ماه‌های آینده، کنترل کنگره به دست دموکرات‌ها می‌تواند به ونس فرصت دهد تا رقیب سیاسی تازه‌ای برای خود معرفی کند؛ به‌ویژه آنکه او در بخش زیادی از دو سال گذشته، «جو بایدن» رئیس‌جمهور سابق آمریکا را مسئول بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی رای‌دهندگان می‌دانست.

یکی از متحدان ونس گفت: «این موضوعی است که می‌توانیم از آن به نفع خود استفاده کنیم.»

وی افزود که در فاصله دو سال، اتفاقات زیادی ممکن است رخ دهد و ادامه داد: «فقط کافی است ببینید ترامپ از زمان پیروزی خود تا چه اندازه جایگاه خود را از دست داده است.»

ونس همچنین با پرسش‌هایی درباره تشکیلات و امکانات سیاسی لازم برای اداره یک کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری روبه‌روست؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از نهادهای مالی بزرگ حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای با ناکامی‌های قابل‌توجهی مواجه شدند. برای مثال، هنوز مشخص نیست که آیا «ماگا اینک» ، کمیته اقدام سیاسی ویژه همسو با ترامپ یا «آمریکا پک» متعلق به «ایلان ماسک» میلیاردر آمریکایی که هر دو در انتخابات میان‌دوره‌ای هزینه‌های زیادی صرف کردند اما دستاورد چندانی نداشتند، در سال ۲۰۲۸ نیز از ونس حمایت مالی خواهند کرد یا خیر.

در همین حال، سازمان «ترنینگ پوینت آمریکا» که پیش‌تر حمایت خود را از ونس اعلام کرده بود، شاهد شکست قاطع نامزدهای مورد حمایت خود در رقابت‌های سراسری ایالت آریزونا بود و در نیوهمپشایر و نوادا نیز - جایی که امیدوار بود زمینه‌سازی برای انتخابات ۲۰۲۸ را آغاز کند - پیشرفت محسوسی نداشت.

در اوهایو نیز فعالان سیاسی نزدیک به ونس نه‌تنها نتوانستند «ویوک راماسوامی» را به مقام فرمانداری برسانند، بلکه کارزار انتخاباتی او به دلیل انتشار آگهی که در آن از مادر «امی اکتون» نامزد دموکرات‌ها استفاده شده بود، با انتقاد گسترده‌ای روبه‌رو شد. برخی جمهوری‌خواهان این آگهی را یکی از عوامل شکست حزب دانستند.

با این حال، متحدان ونس این چالش‌ها را کم‌اهمیت جلوه داده و استدلال می‌کنند که فضای سیاسی حاکم بر کشور، نه شیوه عملکرد این گروه‌ها، عامل نتایج نامطلوب انتخابات میان‌دوره‌ای بوده است.

آن‌ها همچنین همچنان اطمینان دارند که اگر ونس تصمیم به نامزدی بگیرد، منابع مالی عظیمی برای تامین هزینه‌های کارزار انتخاباتی او فراهم خواهد شد. منابع آگاه به روابط نزدیک او با ایلان ماسک و «پیتر تیل» مدیرعامل سابق پی‌پل و دیگر متحدان ثروتمندش اشاره کردند. ونس همچنین در یک سال گذشته ریاست کمیته مالی کمیته ملی جمهوری‌خواهان را برعهده داشته است؛ سمتی که فرصت دیدارهای منظم با بزرگ‌ترین حامیان مالی حزب را برای او فراهم کرد.

به گفته یک منبع آگاه از این نشست، گروهی کوچک و نزدیک از حامیان مالی همسو با ونس که در قالب شبکه «راک‌بریج» فعالیت می‌کنند، این هفته در هیوستون گردهم آمدند تا در انتظار تصمیم او، فعالیت‌های خود را از سر بگیرند.

وتس: دلیل شکست ما جنگ است

روشن‌ترین نشانه از چگونگی مواجهه احتمالی ونس با این فضای سیاسی جدید، صبح روز پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آشکار شد؛ زمانی که او ارزیابی تندی از شکست جمهوری‌خواهان ارائه کرد و آسیب‌پذیری‌های انتخاباتی خود را در آینده نیز آشکار ساخت.

ونس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دلیل شکست ما جنگ است. خود رئیس‌جمهور هم دیشب همین را گفت. اگر می‌خواهید استدلال کنید که این جنگ ارزشش را داشت و از دست دادن کنترل سنا برای شش سال آینده بهایی بود که ارزش پرداختن داشت، این کار را بکنید. استدلال کنید که این هزینه ارزشش را داشت. موافق باشید یا مخالف، دست‌کم این رویکرد صادقانه است اما همه می‌دانند چرا شکست خوردیم. هر گفت‌وگوی صادقانه‌ای درباره مسیر پیش‌رو باید از همین نقطه آغاز شود.»

انتقاد ونس از جنگ برای کسانی که در گفت‌وگوهای خصوصی با او درباره ایران صحبت کرده بودند، چندان غافلگیرکننده نبود. او حتی پیش از آغاز حملات، نگرانی‌های خود را مستقیما با ترامپ در میان گذاشته بود.

با این حال، انتقاد صریح و تند او بسیاری از مقام‌های دولت را غافلگیر کرد. برخی مقام‌ها این اقدام را تلاشی از سوی معاون رئیس‌جمهور برای فاصله گرفتن از جنگی نامحبوب و محافظت از آینده سیاسی خود تفسیر کردند.

منابع آگاه از گفت‌وگوها به سی‌ان‌ان گفتند ترامپ پیش از انتشار این پیام مطلع شده بود که ونس قصد دارد چنین موضع‌گیری را منتشر کند و در موضع‌گیری‌های علنی خود واکنش چندانی به آن نشان نداد. با این حال، ترامپ در محافل خصوصی از نحوه بیان اظهارات ونس انتقاد کرده است.

به گفته این منابع، ترامپ اکنون پذیرفته است که ایران تا حد زیادی مسئول شکست سنگین حزب بوده اما از اینکه ونس علنا از تصمیم او برای ورود به جنگ دفاع و از دلایل آن حمایت نکرده، «به‌شدت عصبانی» بوده است.

یک مقام کاخ سفید به سی‌ان‌ان گفت: «کاخ سفید پیش از انتشار این پست از آن اطلاع داشت. رئیس‌جمهور آمریکا نیز پیشاپیش در جریان قرار گرفته بود و هیچ مشکلی با آن نداشت.»

ترامپ روز پنجشنبه به ونس که پیش‌تر مامور هدایت مذاکرات با ایران شده بود، دستور داد از این مسئولیت کناره‌گیری کند و در عوض «تمام توجه خود را به‌طور کامل و مطلق» بر مسئله فساد متمرکز سازد.

این ماجرا تنش و اختلاف‌نظر ظریفی را میان ترامپ و ونس آشکار کرده است؛ موضوعی که در جریان تحولات مربوط به جانشینی سیاسی ترامپ، از نزدیک زیر نظر گرفته خواهد شد.

ونس در سال ۲۰۲۴ تا حدی با این هدف به‌عنوان معاون ترامپ انتخاب شد که در آینده پرچم رهبری را از او تحویل بگیرد اما رئیس‌جمهور آمریکا هنوز نگفته است که در صورت نامزدی ونس، از او حمایت خواهد کرد.

ونس نیز به نوبه خود گفته است انتظار دارد در صورت تصمیم به ورود به رقابت‌های انتخاباتی، حمایت رئیس‌جمهور را به دست آورد.

ترامپ در جلسات غیرعلنی به دستیاران و متحدانش گفته است که قصد دارد برای مدتی از رقابت‌های مقدماتی ریاست‌جمهوری فاصله بگیرد و پیش از حمایت از یک نامزد، عملکرد گزینه‌های مختلف را زیرنظر داشته باشد.

وقتی برنامه «۶۰ دقیقه» از ترامپ پرسید که آیا در نهایت از نامزدی حمایت خواهد کرد، او پاسخ داد: «احتمالا؛ اما لزوما نه.»

ونس در بخش دیگری از پیام خود درباره ایران گفت واشنگتن باید بر پایان دادن به جنگ، رسیدگی به مسئله هزینه‌های زندگی، تمرکز دوباره بر چالش‌های داخلی و بازنگری در روابط آمریکا با اسرائیل متمرکز شود.

یکی از حامیان مالی کارزار انتخاباتی ترامپ به سی‌ان‌ان گفت که انتشار این پیام در شبکه ایکس به‌طور گسترده نشانه‌ای از تمایل ونس برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی تلقی شده است.