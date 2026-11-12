نظرسنجی سی‌ان‌ان: سه چهره دموکرات، کامالا هریس، الکساندریا اوکاسیو کورتز و پیت بوته‌جج، بیش از دیگر گزینه‌های احتمالی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا مورد توجه پایگاه رأی این حزب قرار دارند.

به گزارش تابناک؛ انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۸ نخستین رقابت برای ورود به کاخ سفید پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ خواهد بود. ترامپ به دلیل محدودیت قانون اساسی آمریکا امکان نامزدی برای سومین دوره ریاست‌جمهوری را ندارد و همین مسئله رقابت بر سر جانشینی او را از هم‌اکنون به یکی از موضوعات مهم سیاست آمریکا تبدیل کرده است.

بر اساس نظرسنجی سی‌ان‌ان که با همکاری مؤسسه SSRS و پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶ انجام شده، ۵۴ درصد آمریکایی‌ها دست‌کم تا حدودی به انتخابات ریاست‌جمهوری آینده فکر کرده‌اند. با این حال، تنها ۴۰ درصد گفته‌اند که مشتاق فرارسیدن این انتخابات هستند. در مقابل، ۲۷ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند از انتخابات آینده هراس دارند و باقی افراد نیز هیچ‌یک از این دو احساس را ندارند.

هنوز هیچ‌یک از چهره‌های مطرح سیاسی آمریکا نامزدی خود را برای انتخابات ۲۰۲۸ رسماً اعلام نکرده است.

هریس، اوکاسیو کورتز و بوته‌جج در صدر دموکرات‌ها

در میان رأی‌دهندگان دموکرات و مستقل‌هایی که به این حزب گرایش دارند، کامالا هریس، معاون سابق رئیس‌جمهور و نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ۲۰۲۴، و الکساندریا اوکاسیو کورتز، نماینده ایالت نیویورک در مجلس نمایندگان، هر کدام با ۲۷ درصد در صدر فهرست چهره‌هایی قرار گرفته‌اند که حامیان حزب از حمایت انتخاباتی آن‌ها استقبال می‌کنند.

پیت بوته‌جج، وزیر سابق حمل‌ونقل آمریکا نیز با ۲۶ درصد در جایگاه بعدی قرار دارد.

پس از این سه نفر، گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، و مارک کلی، سناتور ایالت آریزونا، هر کدام با ۲۲ درصد قرار گرفته‌اند. جان اوسوف، سناتور ایالت جورجیا نیز توانسته است نظر مثبت ۱۶ درصد از دموکرات‌ها را جلب کند.

البته این ارقام میزان تمایل اولیه رأی‌دهندگان به حمایت از نامزدهای احتمالی را نشان می‌دهد و به معنای پیشتازی قطعی این چهره‌ها در رقابت مقدماتی یا انتخابات نهایی نیست.

هریس در مجموع بیشترین ظرفیت جذب حمایت را در میان گزینه‌های دموکرات دارد. ۵۱ درصد دموکرات‌ها و مستقل‌های متمایل به این حزب گفته‌اند که دست‌کم احتمال دارد از او حمایت کنند. با این حال، هریس هم‌زمان بیشترین میزان مخالفت قطعی را نیز در میان گزینه‌های بررسی‌شده دارد؛ به‌طوری‌که ۱۵ درصد گفته‌اند تحت هیچ شرایطی به او رأی نخواهند داد.

یکی از نکات مهم نظرسنجی درباره میزان شناخت رأی‌دهندگان از نامزدهای احتمالی است. تنها ۷ درصد از پاسخ‌دهندگان دموکرات گفته‌اند اطلاعات کافی درباره هریس برای ارزیابی او ندارند. این رقم درباره جان اوسوف به ۵۵ درصد می‌رسد. به عبارت دیگر، بخشی از تفاوت میزان حمایت از چهره‌های مختلف می‌تواند ناشی از میزان شناخته‌شدن آن‌ها در میان رأی‌دهندگان باشد.

رافائل وارناک، سناتور جورجیا، جی‌بی پریتزکر، فرماندار ایلینوی، و اندی بشیر، فرماندار کنتاکی، نیز از دیگر چهره‌هایی هستند که نامشان به‌عنوان گزینه‌های احتمالی دموکرات‌ها مطرح شده است؛ اما بیش از ۶۰ درصد دموکرات‌ها گفته‌اند شناخت کافی برای قضاوت درباره آن‌ها ندارند.

ونس و روبیو؛ دو گزینه اصلی جمهوری‌خواهان

در حزب جمهوری‌خواه، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هر دو توانسته‌اند نظر مثبت ۴۱ درصد جمهوری‌خواهان و مستقل‌های متمایل به این حزب را جلب کنند.

با این حال، وقتی از رأی‌دهندگان درباره احتمال حمایت کلی از این دو چهره سؤال شده، ونس وضعیت بهتری دارد. ۷۷ درصد جمهوری‌خواهان گفته‌اند دست‌کم احتمال دارد از او حمایت کنند؛ در حالی که این رقم برای روبیو ۶۵ درصد است.

ونس تاکنون به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های جانشینی ترامپ شناخته شده است. با این حال، تحولات سیاسی و اختلاف‌نظرهای احتمالی درون حزب جمهوری‌خواه می‌تواند موقعیت او را تغییر دهد.

به‌ویژه موضع‌گیری ونس درباره جنگ ایران و فاصله‌گرفتن نسبی او از برخی سیاست‌های ترامپ، از جمله موضوعاتی است که در تحلیل آینده سیاسی او مورد توجه قرار گرفته است. ونس مسئولیت بخشی از شکست‌های جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای را متوجه جنگ ایران دانسته است.

از سوی دیگر، ترامپ نیز در مصاحبه‌ای پس از انتخابات با شبکه سی‌بی‌اس گفته است ممکن است در انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان از هیچ نامزدی حمایت نکند. او در این‌باره گفت: «شاید بهتر باشد اصلاً دخالت نکنم.»

این موضع می‌تواند برای رقابت جانشینی ترامپ اهمیت داشته باشد؛ چراکه حمایت رئیس‌جمهور فعلی از یک نامزد می‌تواند در شکل‌گیری آرایش سیاسی حزب جمهوری‌خواه تأثیرگذار باشد.

مخالفان جدی در اردوگاه جمهوری‌خواهان

نظرسنجی سی‌ان‌ان همچنین نشان می‌دهد برخی چهره‌های جمهوری‌خواه با مخالفت قابل‌توجهی در میان رأی‌دهندگان این حزب مواجه هستند.

۴۶ درصد جمهوری‌خواهان و مستقل‌های متمایل به این حزب گفته‌اند هرگز از کریس کریستی، فرماندار سابق نیوجرسی، حمایت نخواهند کرد. این میزان برای نیکی هیلی، فرماندار سابق کارولینای جنوبی، ۳۰ درصد است.

هر دو چهره پیش‌تر در انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان در برابر ترامپ قرار گرفته و از منتقدان او بوده‌اند.

همچنین ۲۵ درصد از جمهوری‌خواهان گفته‌اند هرگز از پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، حمایت نمی‌کنند. این رقم برای رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت و خدمات انسانی، ۲۷ درصد و برای رند پال، سناتور ایالت کنتاکی، ۲۴ درصد است.

چرا هنوز نمی‌توان برندگان ۲۰۲۸ را پیش‌بینی کرد؟

سی‌ان‌ان تأکید می‌کند که با وجود اهمیت این نظرسنجی، فاصله زمانی نزدیک به دو سال تا انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند معادلات را به‌کلی تغییر دهد.

برای نمونه، در سال ۲۰۱۴ و دو سال پیش از پیروزی نخست ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری، نام او حتی در فهرست گزینه‌های احتمالی نظرسنجی سی‌ان‌ان قرار نداشت. در آن زمان، هیلاری کلینتون چهره پیشتاز دموکرات‌ها بود و در نهایت نیز نامزدی این حزب را به دست آورد.

در سال ۲۰۱۸، جو بایدن بیشترین حمایت را در میان دموکرات‌ها داشت؛ اما میزان حمایت از او هنوز به اکثریت نرسیده بود. دو سال بعد، بایدن به ریاست‌جمهوری رسید.

در سال ۲۰۲۲ نیز اکثریت اندکی از جمهوری‌خواهان و مستقل‌های متمایل به این حزب ترجیح می‌دادند نامزدی غیر از ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ نماینده جمهوری‌خواهان باشد؛ با این حال، ترامپ بار دیگر نامزدی حزب را به دست آورد و در انتخابات پیروز شد.

به این ترتیب، اگرچه هریس، اوکاسیو کورتز و بوته‌جج در میان دموکرات‌ها و ونس و روبیو در میان جمهوری‌خواهان از حمایت اولیه قابل‌توجهی برخوردارند، هنوز مشخص نیست کدام‌یک در نهایت وارد رقابت اصلی خواهند شد. انتخابات ۲۰۲۸ می‌تواند یکی از بازترین رقابت‌های ریاست‌جمهوری آمریکا از سال ۲۰۰۸ به این سو باشد؛ انتخاباتی که برخلاف سه دوره گذشته، نام ترامپ در برگه رأی آن حضور نخواهد داشت.

منبع: عصرایران



